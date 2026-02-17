Avala Cámara de Diputados Dictamen de Ley General de Cambio Climático en México; Pasa al Senado

La Cámara de Diputados informó que los legisladores aprobaron el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 33 y 102 de la Ley General de Cambio Climático, en Materia de Armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

#ÚLTIMAHORA | Las y los diputados aprobaron el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 33 y 102 de la Ley General de Cambio Climático, en materia de armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. pic.twitter.com/kWtFUaPku1 — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 17, 2026



El pleno de San Lázaro aprobó por unanimidad, con 442 votos, la iniciativa por la que se reforman los artículos 33 y 102 de la Ley General de Cambio Climático, para priorizar transporte sustentable y reducir impacto ambiental en México.

Luego de ser avalado el dictamen del proyecto de ley se turnó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Con esto se destacó la importancia de fortalecer las políticas públicas que promuevan lo siguiente:

Uso de transporte menos contaminante

Menor costo ambiental y social

Movilidad no motorizada

Este proyecto de ley pretende generar un marco normativo congruente, claro y alineado con la visión de desarrollo sustentable que demanda el país, así lo expresó la legisladora Abigail Arredondo Ramos:

Este es un paso significativo en la construcción de un país más equilibrado y sustentable. No solo estamos adecuando normas para generar congruencia jurídica, sino ampliando la protección de nuestro medio ambiente y de los recursos naturales

Precisó que de acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mientras el promedio mundial de calentamiento es de aproximadamente 2 grados centígrados por siglo, en México la tasa de incremento alcanza los 3.2 grados, lo que genera consecuencias ambientales de alto impacto.

Entre los efectos más relevantes destacan:

Aumento en la frecuencia e intensidad de sequías

Estrés hídrico

Incendios forestales

Lluvias extremas

Inundaciones

Disminución en la producción agrícola

Se puntualizó que la movilidad sustentable representa un sector estratégico, ya que el transporte es responsable de aproximadamente el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero en México, por lo que "se busca impulsar alternativas más limpias y eficientes que contribuirán de manera directa al cumplimiento de compromisos internacionales en materia ambiental".

Con información de N+

