CDMX Rompe Récord Guinness de la Clase de Futbol Más Grande del Mundo en el Zócalo

Este domingo 15 de marzo, el Zócalo de la Ciudad de México fue escenario de la realización de la Clase de Futbol Más Grande del Mundo con la participación de 9 mil 500 personas, con lo que las autoridades capitalinas establecieron un nuevo Guinness World Records.

El objetivo del evento fue romper el récord mundial vigente, que actualmente pertenecía a Estados Unidos con mil 38 participantes.

De acuerdo con las autoridades, la dinámica del evento consistió en una sesión de aproximadamente 35 minutos dividida en siete bloques de ejercicios. Durante este tiempo, los asistentes seguieron una rutina guiada por instructores capacitados, quienes dirigieron diferentes movimientos y prácticas básicas relacionadas con el futbol.

La actividad formó parte de una estrategia para promover el deporte, la actividad física y la convivencia comunitaria entre los habitantes de la capital y visitantes que acudan a presenciar o participar en la clase.

Clase Mundial de Futbol en el Zócalo CDMX. Foto: N+

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