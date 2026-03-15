Flamazo en Puesto de Comida de Tianguis en El Rosario Deja Varios Lesionados

La mañana de este domingo 15 de marzo de 2026 se registró un flamazo en un puesto semifijo de comida instalado en un tianguis ubicado en las calles Río Blanco y Planetas, en la colonia Pro Hogar, en la alcaldía Azcapotzalco, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió mientras se realizaba la actividad comercial dominical en el tianguis, donde se encontraban comerciantes y visitantes. Tras el flamazo, algunas personas resultaron lesionadas, lo que generó momentos de alarma entre quienes se encontraban en la zona.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y personal de servicios médicos para atender la emergencia. Los equipos de atención prehospitalaria brindaron valoración a los afectados en el sitio, mientras que las autoridades implementaron medidas de seguridad para evitar mayores riesgos entre los asistentes y locatarios.

¿Qué causó el flamazo?

Según información de autoridades de Protección Civil capitalina, el flamazo se originó debido a una mala conexión en un cilindro de gas LP utilizado en el puesto de comida. La falla provocó la liberación de gas y una posterior llamarada que alcanzó a algunas de las personas que se encontraban cerca del establecimiento.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil atendieron a cinco personas que presentaron crisis nerviosa derivada del incidente. Los afectados recibieron valoración médica en el lugar y, de acuerdo con los primeros informes, ninguno requirió traslado hospitalario.

Por su parte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México realizaron labores de mitigación de riesgos y revisión del área para descartar fugas adicionales o condiciones que pudieran provocar otro incidente.

Las autoridades también llevaron a cabo una inspección preventiva en los puestos cercanos para verificar las condiciones de seguridad en el manejo de cilindros de gas y evitar situaciones similares durante la jornada comercial del tianguis.

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