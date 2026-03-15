¿Por Qué Cerrará de Forma Indefinida la Estación San Antonio Abad de Línea 2 del Metro?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó que, como parte de los trabajos de rehabilitación que se realizan en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México con miras al próximo Copa Mundial de la FIFA 2026, la estación San Antonio Abad estación del Metro de la Ciudad de México permanecerá cerrada a partir del martes 17 de marzo y hasta nuevo aviso durante todo el horario de servicio.

Mediante una tarjeta informativa, el organismo detalló que los trenes que circulan por la Línea 2 no realizarán maniobras de ascenso ni descenso de pasajeros en dicha estación mientras se desarrollan las labores de mantenimiento y modernización de la infraestructura.

Ante esta situación, el Metro pidió a las y los usuarios tomar previsiones y considerar rutas alternas para planear sus traslados diarios.

El resto de las 23 estaciones de la línea que conecta Tasqueña estación del Metro de la Ciudad de México con Cuatro Caminos estación del Metro de la Ciudad de México continuará operando con normalidad, aunque bajo los horarios especiales establecidos durante la actual etapa de rehabilitación.

Línea 2 del Metro: Horarios en otras estaciones

De acuerdo con el STC, de lunes a viernes a partir de las 22:00 horas se cerrarán las estaciones Chabacano estación del Metro de la Ciudad de México y Viaducto estación del Metro de la Ciudad de México. Esta medida también se aplicará los sábados desde las 22:00 horas y los domingos durante todo el horario de servicio.

Durante estos periodos, la Línea 2 operará en dos circuitos: de Tasqueña a Xola estación del Metro de la Ciudad de México y de Cuatro Caminos a Pino Suárez estación del Metro de la Ciudad de México.

Para cubrir el tramo entre Xola y Pino Suárez, las autoridades informaron que se contará con el apoyo de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), con el objetivo de facilitar el traslado de los usuarios mientras continúan las obras de rehabilitación en la línea.

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