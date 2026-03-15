Pronóstico del Tiempo Domingo 15 de Marzo: Nuevo Frente Frío, Lluvias y Onda de Calor
N+
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica fuertes lluvias en siete entidades y una onda de calor en ocho estados, así como el ingreso de un nuevo frente frío para este domingo 15 de marzo
COMPARTE:
Para este domingo 15 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes en al menos siete entidades, así como el ingreso de un nuevo frente frío y una onda de calor en ocho estados más.
Según el pronóstico, el sistema frontal entrará sobre el norte y noreste del país por la tarde e interaccionará con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical.
El frente ocasionará posibles tolvaneras, durante la noche, en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; además de chubascos en Tamaulipas, indicaron las autoridades.
Mientras que las precipitaciones se generarán por un canal de baja presión extendido sobre el oriente y sureste del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe. Las lluvias incluirán posibles descargas eléctricas en estados del oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional.
Lluvias en el país
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala y Campeche.
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas
¿Dónde hará más calor?
- Jalisco (sur y suroeste)
- Colima (este)
- Michoacán (centro y suroeste)
- Guerrero (centro y sur)
- Oaxaca (sur y este)
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
Temperaturas máximas
- De 40 a 45 °C: Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste), San Luis Potosí (centro y este), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (centro).
- De 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas (sur), Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- De 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes y Estado de México (suroeste).
Temperaturas mínimas
- De -5 a 0 °C con heladas en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango.
- De 0 a 5 °C en las sierras de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Para el Valle de México, se espera cielo parcialmente nublado con presencia de bruma, ambiente fresco en la región, y muy frío en zonas altas durante la mañana.
Hacia la tarde, se pronostica ambiente de templado a cálido, cielo medio nublado con probabilidad para lluvias aisladas en el Estado de México y la Ciudad de México.
La temperatura mínima en la capital del país será de 9 a 11 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 22 a 24 °C.
Historias recomendadas:
- Matan a Integrantes de una Familia en Pénjamo, Guanajuato, Incluido Un Niño de 3 Años
- Trump Dice que Irán Quiere Acuerdo en Guerra Pero No Hay Condiciones "Suficientemente Buenas"
- Mexicanos en EUA Son Muy Solidarios: Sheinbaum; "Nos Caracterizamos por Ese Valor"
ASJ