Pronóstico del Tiempo Domingo 15 de Marzo: Nuevo Frente Frío, Lluvias y Onda de Calor.

Para este domingo 15 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes en al menos siete entidades, así como el ingreso de un nuevo frente frío y una onda de calor en ocho estados más.

Según el pronóstico, el sistema frontal entrará sobre el norte y noreste del país por la tarde e interaccionará con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical.

El frente ocasionará posibles tolvaneras, durante la noche, en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; además de chubascos en Tamaulipas, indicaron las autoridades.

Mientras que las precipitaciones se generarán por un canal de baja presión extendido sobre el oriente y sureste del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe. Las lluvias incluirán posibles descargas eléctricas en estados del oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional.

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

(5 a 25 mm): Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala y Campeche.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas

Video: Alerta por Olas de Calor en la CDMX: Habrá hasta 5 Eventos con Temperaturas Extremas de Marzo a Mayo.

¿Dónde hará más calor?

Jalisco (sur y suroeste)

Colima (este)

Michoacán (centro y suroeste)

Guerrero (centro y sur)

Oaxaca (sur y este)

Durango

Sinaloa

Nayarit

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste), San Luis Potosí (centro y este), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (centro).

: Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste), San Luis Potosí (centro y este), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (centro). De 35 a 40 °C : Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas (sur), Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas (sur), Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes y Estado de México (suroeste).

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango.

con heladas en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. De 0 a 5 °C en las sierras de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Para el Valle de México, se espera cielo parcialmente nublado con presencia de bruma, ambiente fresco en la región, y muy frío en zonas altas durante la mañana.

Hacia la tarde, se pronostica ambiente de templado a cálido, cielo medio nublado con probabilidad para lluvias aisladas en el Estado de México y la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 9 a 11 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

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ASJ