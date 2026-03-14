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Trump Dice que Irán Quiere Acuerdo en Guerra Pero No Hay Condiciones "Suficientemente Buenas"

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El presidente Donald Trump dijo que Irán quiere llegar a un acuerdo para finalizar la guerra con Estados Unidos, pero él lo descarta porque no hay condiciones "suficientemente buenas"

Trump Dice que Irán Quiere Acuerdo en Guerra Pero No Hay Condiciones "Suficientemente Buenas".

Trump Dice que Irán Quiere Acuerdo en Guerra Pero No Hay Condiciones "Suficientemente Buenas". Foto: AP.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado 14 de marzo que no está dispuesto a alcanzar un acuerdo para poner fin a la campaña militar contra Irán "porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas".  

"Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones todavía no son lo suficientemente buenas", dijo en referencia al fin de la guerra contra Irán durante una entrevista con NBC News, y añadió que cualquier acuerdo deberá basarse en condiciones "muy sólidas".  

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Aunque se negó a precisar cuáles serían sus términos, Trump señaló que uno de los requisitos para un alto el fuego sería que Irán se comprometa a abandonar completamente cualquier ambición nuclear.  

Sus declaraciones se produjeron dos semanas después de que Estados Unidos e Israel iniciaran ataques masivos contra Irán el pasado 28 de febrero, operaciones que han perturbado el transporte marítimo mundial, impulsado al alza los precios del petróleo y sacudido la economía global.

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