Trump Dice que Irán Quiere Acuerdo en Guerra Pero No Hay Condiciones "Suficientemente Buenas"
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El presidente Donald Trump dijo que Irán quiere llegar a un acuerdo para finalizar la guerra con Estados Unidos, pero él lo descarta porque no hay condiciones "suficientemente buenas"
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado 14 de marzo que no está dispuesto a alcanzar un acuerdo para poner fin a la campaña militar contra Irán "porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas".
"Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones todavía no son lo suficientemente buenas", dijo en referencia al fin de la guerra contra Irán durante una entrevista con NBC News, y añadió que cualquier acuerdo deberá basarse en condiciones "muy sólidas".
Aunque se negó a precisar cuáles serían sus términos, Trump señaló que uno de los requisitos para un alto el fuego sería que Irán se comprometa a abandonar completamente cualquier ambición nuclear.
Sus declaraciones se produjeron dos semanas después de que Estados Unidos e Israel iniciaran ataques masivos contra Irán el pasado 28 de febrero, operaciones que han perturbado el transporte marítimo mundial, impulsado al alza los precios del petróleo y sacudido la economía global.
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