Díaz-Canel Advierte Que No Habrá Impunidad Tras Protestas Por Apagones En Morón

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este sábado que “para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad”, al referirse a la protesta ocurrida en la ciudad de Morón por los prolongados apagones.

En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario consideró que es “comprensible el malestar” de la población ante los cortes eléctricos y señaló que son “legítimas las quejas y reclamos, siempre que se actúe con civismo y respeto al orden público”.

No obstante, advirtió que “lo que nunca será comprensible, justificado ni admitido es la violencia y el vandalismo que atente contra la tranquilidad ciudadana y la seguridad de nuestras instituciones”.

Crisis en Cuba: Habitantes Sufren por los Apagones, Falta de Medicinas y Escasez de Alimentos

Su declaración se produjo horas después de que trascendieran los incidentes registrados en Morón, donde centenares de personas se manifestaron para protestar por los prolongados cortes eléctricos y la escasez de alimentos.

De acuerdo con el medio oficial Invasor, al menos cinco personas fueron detenidas tras los hechos violentos que se produjeron al final de la protesta.

Fuego en el Partido Comunista

Según testimonios difundidos en redes sociales, un grupo de manifestantes lanzó piedras contra la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC), ingresó al inmueble causando daños y encendió una hoguera de grandes dimensiones frente a la entrada, aparentemente con materiales tomados del interior.

Posteriormente, equipos especiales del Ministerio del Interior de Cuba cargaron contra las personas congregadas frente al edificio, momento en el que se produjeron las detenciones. Testigos también reportaron ruidos similares a disparos y algunos heridos.

Es comprensible el malestar que provocan en nuestro pueblo los prolongados apagones, como consecuencia del bloqueo energético de EE.UU, cruelmente recrudecido en los últimos meses.



Y son legítimas las quejas y reclamos, siempre que se actúe con civismo y respeto al orden… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 14, 2026

Hasta entonces, la manifestación había transcurrido de forma pacífica. Los manifestantes golpeaban cazuelas y levantaban las linternas de sus teléfonos mientras gritaban consignas como “¡Corriente y comida!”, “¡Libertad!”, “¡Pongan la corriente!”, “¡Patria y Vida!” y “¡Abajo la dictadura!”, según distintos videos difundidos en redes sociales.

El incremento de los apagones en semanas recientes ha intensificado el descontento social en la isla. En los últimos días se han registrado pequeñas protestas y cacerolazos en varias ciudades del país, principalmente en La Habana.

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