Crisis Afecta Vida Cotidiana en Cuba; Sufren por Escasez de Alimentos, Medicinas y los Apagones

A más de un mes de que el presidente Trump firmara una orden ejecutiva para imponer aranceles a países que vendan o suministren petróleo a Cuba, este viernes el presidente Miguel Díaz-Canel informó que ambos gobiernos iniciaron conversaciones.

El presidente cubano dijo que la prioridad de estas pláticas es buscar soluciones a la escasez de combustible con respeto a los sistemas políticos de ambos países.

Este día también arribaron a la Isla los buques Papaloapan y Huasteco de la Marina Armada de México, con un tercer cargamento de ayuda humanitaria, para una población que está viviendo los estragos de una crisis energética sin precedentes.

Vida cotidiana

Las jornadas escolares están terminando tres horas antes para que las clases no se vean interrumpidas por los apagones.

están terminando tres horas antes para que las clases no se vean interrumpidas por los Las medicinas escasean en la potencia médica.

en la potencia médica. El dinero en efectivo se acaba pronto.

se acaba pronto. Las filas para el pan son más largas.

son más largas. El manejo de residuos se ha complicado y hay temores de una crisis sanitaria.

El transporte tarda en llegar, por eso los cubanos han recurrido a vehículos eléctricos de origen chino para trasladarse, tener combustible es lo más preciado.

Turismo

Tan preciado como el turismo, el único motor que aún anda en la Isla pero que empieza a bajar su ritmo.

Lo único que se ha elevado son los precios. En los agromercados, el costo del arroz, alimento básico para los cubanos, supera los 290 pesos por libra.

Video | Crisis en Cuba: Habitantes Sufren por los Apagones, Falta de Medicinas y Escasez de Alimentos

Apagones

Las luces de La Habana se apagan temprano y con ello es más claro el destello de las pequeñas islas de privilegio. Y es que a la pobreza en Cuba, se suma lo extraordinario porque, en el país de la revolución socialista, se han profundizado las diferencias de clase.

Cada vez es más evidente quiénes tienen y quienes no.

Tanto, que esa economía paralela de las familias cubanas, lejos del control del Estado, ya se está viendo afectada.

Páginas en donde se vende prácticamente de todo, desde ropa, hasta comida y medicinas, ahora enfrentan problemas para hacer sus entregas.

La vida en Cuba continúa de muchas maneras, hay valentía y resiliencia pero también un agotamiento que se comienza a sentir en la población.

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Con información de N+

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