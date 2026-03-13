Sarampión en México: Suman 35 muertes en el País; el Último Caso se Registra en la CDMX

Aumentaron las muertes por sarampión en México y los contagios. La Secretaría de Salud informó, este 13 de marzo de 2026, que ya suman 35 decesos en todo el país y la Ciudad de México es donde se reportó la más reciente defunción, de esta forma, la capital del país suma dos muertes, mientras que los contagios pasaron a 13 mi 408 en toda la República Mexicana.

En tanto, la CDMX se ubica en el cuarto lugar con más casos a nivel nacional.

Estos números muestran que del 12 de marzo (13 mil 244 contagios) al 13 de marzo (13 mil 408) aumentaron 164 casos en 24 horas.

Se precisó que el grupo de edad más afectado son los menores de 1 a 4 años , con mil 770 casos

son los , con Le sigue el grupo de 5 a 9 años con mil 551 casos

con Y de 25 a 29 años con mil 542 casos

La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año, con 65.78 casos por cada 100,000 habitantes.

¿Qué sucede en la CDMX en contagios?

En la Ciudad de México (CDMX) también siguen en aumento los contagios, tan solo de enero de 2025 a la fecha, se han confirmado 555 casos en la capital del país.

A nivel nacional, la Ciudad de México se ubica en cuarto lugar en número de contagios, por debajo de Jalisco, con 4 mil 758, Chihuahua, 4 mil 532; y Chiapas, con 852.

Las alcaldías más afectadas son:

Cuauhtémoc

Venustiano Carranza

Gustavo A. Madero

Hasta el momento se ha registrado dos defunciones. Desde febrero de 2025, se han aplicado más de un millón 600 mil dosis de la vacuna contra el sarampión, de acuerdo con autoridades capitalinas.

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Con información de N+

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