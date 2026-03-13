Metro CDMX Anuncia Cierre de Estaciones en L2: ¿Cuáles No Tendrán Servicio el Lunes 16 de Marzo?

¡Toma precauciones! El próximo lunes 16 de marzo de 2026, varias estaciones de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México estarán cerradas, por lo que aquí te informamos dónde no habrá servicio, para que consideres rutas alternas y no tengas problemas en tus traslados.

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Cierre de estaciones en Línea 2

A través de redes sociales, el Metro capitalino informó que tres estaciones de la Línea Azul, que corre Cuatro Caminos a Tasqueña, estarán cerradas el próximo lunes, desde el inicio de servicio.

San Antonio Abad

Chabacano

Viaducto

Lo anterior con la finalidad de continuar con los trabajos de mejora en la Línea 2, indicó el Sistema de Transporte Colectivo.

Apoyo de RTP y cambio de horario

El Metro CDMX agregó que el servicio a los usuarios el lunes será en los dos circuitos establecidos en la actual etapa de obras:

Tasqueña-Xola. Cuatro Caminos-Pino Suárez.

Además, informó que como apoyo a la movilidad se ofrecerá el servicio con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), en ambos sentidos del tramo Xola-Pino Suárez, a partir de las 7:00 y hasta las 24:00 horas.

Al respecto, aclaró que al ser día festivo, el próximo lunes la operación de los trenes en la red será de 07:00- 24:00 horas.

Noticia relacionada: ¿Hay Servicio en L2 del Metro CDMX? Así Opera la Línea Azul a Partir de Hoy 9 de Febrero.

Obras en la Línea 2 del Metro

Desde el pasado 9 de febrero, autoridades de la Ciudad de México iniciaron obras de rehabilitación en la línea azul del Metro, la cual es considerada como estratégica por su alta demanda y por su vulnerabilidad en la temporada de lluvias.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, las obras buscan mejorar la movilidad durante el Mundial 2026, pero también brindar un mejor servicio para los usuarios a largo plazo. Por ello se tienen contempladas acciones como:

Cambio de cárcamos

Intervención en estaciones afectadas por lluvias

Red contra incendios

Sistema de vías

Compactación balasto

Cambio de durmientes

Sistema eléctrico y electrónico

Mejora en condiciones de vigilancia

Material rodante

Modernización en 28 trenes: luces, vidrios, ventilación, tarjetas de las consolas de cabinas, renovación de los asientos.

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Con información de N+.

spb