Con Cabello Mejoran Suelo de Cultivo Chinampero en Xochimilco

En Xochimilco, una empresa utiliza un acercamiento poco convencional para para compostaje y mejora del suelo de cultivo chinampero.

Zuzana Pérez tiene 14 años como estilista, pero desde hace un mes comenzó a colectar el cabello que corta a sus clientes.

La decisión la tomó, dice, tras inscribirse a un club de Salones cero residuos, promovido por la empresa Matter of Trust Latam, que recibe cabello para reciclarlo.

“Lo barro después del servicio y lo separamos, tiene que estar bien compactado en una bolsa transparente. Y lo coordino para llevarlo al centro de acopio. Antes el cabello únicamente había la opción de tirarlo”

Agustín Galicia tiene 70 años cultivando hortalizas en una chinampa ubicada en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco. Desde hace un mes decidió probar una técnica nueva para sus cultivos, como parte de la misma iniciativa de recolección en estéticas capitalinas.

“Estamos aplicando la técnica del cabello en el terreno en el suelo y estamos sembrando chile chicuarote. Esto es precisamente como le decíamos es para evitar ahorita en la época de sequías que tengamos la escasez del agua. Nos ahorra el usar más agua que esta que es escasa”

El cabello se instala directamente sobre el suelo de cultivo y nutre la tierra.

Al respecto Constanza Soto de Matter of Trust Latam señaló:

“Eso permite que sea un fertilizante natural. Le va entregando nutrientes a la tierra a medida que comienza su proceso de degradación. No permite que se evapore el agua con tanta rapidez como normalmente ocurre. Eso le permite al agricultor un ahorro de hasta un 50% de agua”

Video: En Xochimilco, Usan Cabello Reciclado de Estéticas de la CDMX en Una Nueva Técnica de Cultivo

Construcción de chinampas

Otro de los proyectos comunitarios en esta zona es la construcción de chinampas a la manera tradicional de los pueblos de Xochimilco, pero agregando cabello a la superficie para el ahorro de agua y la regeneración del suelo de cultivo.

El cabello también se prensa en mallas para después sumergirlo durante 2 meses en el agua de estos canales y retirar contaminantes.

“Principalmente es la descarga de agua de los pueblos de la montaña”, explica Agustín Galicia.

“Este puede absorber contaminantes peligrosos como el petróleo, el aceite de cocina, el animal, coliformes fecales, metales pesados, minerales, etcétera”, precisó Constanza Soto.

Los productores de este lugar esperan que esta técnica pueda mejorar el entorno, principalmente en los canales, para que tengan condiciones óptimas para especies que habitaron estos espacios.

“Antes del 85 teníamos agua limpia y sobre todo, todo tipo de pescados, de ajolotes, de ranas. Puede regresar. Claro que sí, estamos seguros”, aseguró Agustín Galicia.

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Fernando Guillén

