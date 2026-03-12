Gobierno Mexicano Reacciona a Investigación de EUA por Supuestas Prácticas Comerciales Desleales

El secretario de Economía Marcelo Ebrard se pronunció sobre la nueva investigación anunciada el 11 de marzo 2026, por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, que revisará la producción manufacturera en países como México, China y la Unión Europea, bajo la Sección 301, que considera supuestas prácticas desleales, según, por exceso de capacidad de fabricación.

Ebrard, dijo: “la norma 301 y esta investigación tienen como propósito buscar un sustento jurídico en los próximos tres meses y medio para regresar a un estado o un punto similar al que había antes de la resolución de la Suprema Corte".

Explicó que dicha investigación está destinada a sustituir o regresar al estatus quo que estaba antes, y señaló que no prevén que esto tenga una repercusión, "que nos deba preocupar en el conjunto de lo que es el intercambio comercial".

EUA sí informó a México sobre la investigación

Se pronunció sobre el tema en entrevista luego de anunciar la visita comercial que encabezará en Canadá del 7 al 9 de mayo. En tanto, aseguró que las autoridades estadounidenses sí informaron al gobierno mexicano sobre el inicio de esta investigación.

"Sí estábamos enterados que iban a iniciar un procedimiento por vía del 301. Sé que van a sacar otras disposiciones, pero como no tienen que ver con nosotros. La que tiene que ver con nosotros sí nos dijeron y nos explicaron lo que acabo yo de referir para que no nos tomara desprevenidos o que pudiéramos pensar que cambiaba las reglas que ya tenemos acordadas".

Explicó que dicha investigación "tiene que ver con muchos países también", porque se usó esta norma de emergencia para fundamentar todo lo que se llamó aranceles recíprocos. "Síntesis, el 85% de nuestro comercio exterior no tiene que ver con la 301".

