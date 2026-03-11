Gobierno de Trump Lanza Investigación por Prácticas Comerciales Desleales vs. México, China y UE

El gobierno de Donald Trump lanzó nuevas investigaciones por prácticas comerciales desleales contra sus principales socios, incluidos México, China y la Unión Europea. La finalidad sería la imposición de nuevos aranceles.

La Suprema Corte dictaminó en febrero que no eran legales los aranceles que impuso Donald Trump a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

El próximo 16 de marzo comenzarán la revisión del T-MEC, donde México buscará el retiro de los aranceles al acero, el aluminio y los automóviles.

Estados Unidos investigará prácticas desleales de socios comerciales

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos anunció este miércoles 11 de marzo nuevas investigaciones arancelarias contra más de una docena de socios comerciales. La finalidad de esta maniobra sería la imposición nueva ronda de aranceles.

Entre los socios que serán investigados están la Unión Europea, Japón, China y México; todos ellos se ubican entre los principales importadores que surten a la economía estadounidense. La lista también incluye a Singapur, Vietnam, Suiza, India, Taiwán y Corea del Sur.

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, señaló que las investigaciones separadas contra esta docena de países se centrarán en la sobreproducción. El funcionario señaló que las pesquisas se fijarán en “economías que, según tenemos evidencia, parecen exhibir un exceso estructural de capacidad y producción en diversos sectores manufactureros”.

Greer señaló que la finalidad de estas investigaciones se centrarán en la protección del empleo: “Necesitamos proteger los empleos estadounidenses y asegurarnos de un comercio justo con nuestros socios comerciales. Si necesitamos imponer aranceles para ayudar a resolver esto, lo haremos”.

Una segunda investigación sobre el trabajo forzoso afectará a aproximadamente 60 socios comerciales de Estados Unidos. Al respecto, Greer declaró que “se trata realmente de si los países han implementado leyes externas para prohibir la importación de bienes fabricados con trabajo forzoso”.

Investigación por prácticas desleales llegan días antes de revisión del T-MEC

Estas investigaciones llegan después de que la Suprema Corte diera reversa a los aranceles que el gobierno de Donald Trump impuso en 2025 empleando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. El tribunal dictaminó que esta ley no autorizaba al presidente para tomar estas medidas.

El anuncio también ocurre a menos de una semana de que México, Canadá y Estados Unidos comiencen la revisión del T-MEC. Al respecto, Claudia Sheinbaum adelantó desde la conferencia mañanera que se buscará la eliminación de los aranceles en rubros como el acero, el aluminio y los automóviles.

“Nosotros queremos la disminución, o de plano, todo aquello que cumpla con las reglas de origen, que están en el llamado Capítulo 232, que subieron aranceles en Estados Unidos, que se quiten esos aranceles que tienen que ver con el acero y el aluminio, principalmente”.

