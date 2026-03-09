Ebrard Expone que "Asimetrías Laborales" Son la Preocupación Central en la Revisión del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reveló este lunes que las consultas previas a la primera reunión formal de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) —programada para la semana del 16 de marzo— sirvieron para documentar formalmente las preocupaciones del país frente a Washington, entre las que destacan las asimetrías laborales y la aplicación de aranceles que, a juicio de México, contradicen el propio tratado.

Las quejas de México ya quedaron por escrito

Ebrard precisó que a lo largo de las conversaciones preparatorias quedaron registrados los puntos en los que México considera que existe un desequilibrio con su contraparte estadounidense. El primero de ellos son las asimetrías en materia laboral; el segundo, el uso de mecanismos arancelarios unilaterales.

"También están claramente marcados en qué puntos tenemos preocupaciones. Asimetrías, como el ejemplo en laboral [...] Otras preocupaciones que tienen que ver con medidas unilaterales como la aplicación de aranceles, según la norma 232 [...] la 301, que finalmente van en contra del tratado", afirmó el secretario.

Video: México y EUA Iniciarán el 16 de Marzo la Primera Ronda de Discusiones Bilaterales sobre el T-MEC.

Las normas 232 y 301 son mecanismos del gobierno estadounidense que permiten imponer aranceles por razones de seguridad nacional o prácticas comerciales desleales. México considera que su aplicación entra en contradicción con los compromisos pactados en el T-MEC.

"Eso nos va a servir para tener un mandato muy claro sobre qué nos preocupa, qué queremos y qué proponemos", destacó Ebrard.

Tras sus declaraciones ante medios, el secretario confirmó que se trasladaría a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre los temas previstos figuran el impacto de la guerra en Irán en el precio del barril de petróleo y las medidas que el gobierno podría aplicar al respecto.

Nota relacionada: Sheinbaum No Cree que Trump Abandone el T-MEC: Tratado Es "Muy Importante" para México y EUA

84% de los sectores mexicanos percibe de forma positiva al T-MEC

El subsecretario de comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas, informó que, luego de que se realizaran 30 mesas sectoriales en el país, el 84 por ciento de las industrias mexicanas ven de forma positiva la integración reforzada por el T-MEC.

“El resultado es que el TMEC es percibido como positivo por la gran mayoría de los actores consultados. El promedio del porcentaje de personas que lo consideran positivo es de 84% en cuanto a los sectores y de 75.9% en las entidades federativas. Es necesario integrar mejor a las regiones del sur del país a toda la cadena productiva de América del Norte”, explicó Vidal Llerenas.

Con información de Mónica Garduño.

Historias recomendadas:

CT