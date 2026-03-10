Revisión del T-MEC: México Va Contra Aranceles de Trump al Acero, Aluminio y Autos

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en la revisión del T-MEC, tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el Gobierno mexicano buscará eliminar los aranceles que el mandatario Donald Trump impuso al acero, al aluminio y a los vehículos.

En la conferencia mañanera de hoy, 10 de marzo de 2026, Sheinbaum Pardo mencionó que en la revisión del T-MEC, que inicia la próxima semana, el 16 de marzo, “nosotros queremos la disminución, o de plano, todo aquello que cumpla con las reglas de origen, que están en el llamado Capítulo 232, que subieron aranceles en Estados Unidos, que se quiten esos aranceles que tienen que ver con el acero y el aluminio, principalmente”.

Y en el caso de los aranceles a los autos, detalló que la posición de México es buscar la disminución de los impuestos.

Evidentemente queremos que (los aranceles) lleguen a cero los vehículos y si no, pues que por lo menos no haya mayor cuota los vehículos de México, los que no están en el tratado que los que se hacen en Europa o Corea, que son los acuerdos a los que ellos han llegado.

Sheinbaum ha planteado posicionamiento de México ante aranceles de Trump

La presidenta Sheinbaum apuntó que el posicionamiento de México ante los aranceles ha sido planteado directamente al presidente Donald Trump, así como en las mesas de trabajo entre funcionarios de ambos países.

Eso es lo que hemos estado pidiendo a los Estados Unidos tanto de manera personal, cuando hablo con el presidente Trump, como en las mesas de trabajo con el secretario de comercio y con el responsable de los tratados comerciales de los Estados Unidos.

Agregó que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa dos temas centrales para la revisión del T-MEC:

El cumplimiento de las reglas de origen, lo que se produce en México.

El fortalecimiento de las cadenas de suministro, que todos los componentes que se produce en México sean producidos en América del Norte.

La presidenta Sheinbaum subrayó que las conversaciones con Estados Unidos se mantienen de forma constante mientras se prepara el inicio formal de la revisión del T-MEC, el cual contempla evaluaciones periódicas entre los tres países.

Hay comunicación permanente y obviamente pues nosotros consideramos que para beneficio de ambos países pues las tarifas no deben existir.

