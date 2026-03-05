México y Estados Unidos Arrancarán la Revisión del T-MEC con Primera Ronda Bilateral

Este jueves 5 de marzo de 2026, México y Estados Unidos activaron formalmente el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), esto pese a que el presidente Donald Trump calificó el acuerdo en enero pasado como "irrelevante" para su país.

El Secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, anunciaron en conjunto la primera ronda de discusiones bilaterales en preparación para la Revisión Conjunta del tratado.

El T-MEC ya tiene negociadores en la cancha

De acuerdo con la Secretaría de Economía, Ebrard y Greer instruyeron a sus respectivos equipos para iniciar conversaciones sobre las medidas necesarias para garantizar que los beneficios del acuerdo comercial se concentren principalmente entre los países signatarios del bloque norteamericano.

Los tres ejes que guiarán las negociaciones son: reducir la dependencia de importaciones provenientes de regiones externas al bloque, fortalecer las reglas de origen del tratado y reforzar la seguridad de las cadenas de suministro de América del Norte.

La primera reunión será la semana del 16 de marzo

Los negociadores de ambos países celebrarán su primer encuentro formal durante la semana del 16 de marzo de 2026 y, a partir de entonces, está previsto que las reuniones se realicen de manera regular como parte del proceso de Revisión Conjunta. El comunicado no detalla una agenda específica ni plazos concretos para esta primera sesión.

Vale precisar que el anuncio es de carácter bilateral —entre México y Estados Unidos— y no menciona explícitamente la participación de Canadá en esta fase inicial de las discusiones preparatorias.

Trump dijo que el T-MEC era "irrelevante", pero aquí está la revisión

El arranque formal de este proceso contrasta con las declaraciones del presidente Trump el pasado 13 de enero, cuando durante una visita a la planta de Ford en Dearborn, Michigan, cuestionó públicamente la utilidad del acuerdo para su país.

"No tiene ninguna ventaja real, es irrelevante", afirmó Trump en aquella ocasión, al tiempo que señaló que Canadá sí tiene interés en mantener el tratado vigente, pero que Estados Unidos no lo necesita.

