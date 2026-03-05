Trump Nombra al Senador Markwayne Mullin en Reemplazo de Kristi Noem en Seguridad Nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves 5 de marzo de 2026 que el senador Markwayne Mullin, republicano por Oklahoma, asumirá como secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a partir del 31 de marzo. El movimiento implica la salida de Kristi Noem del cargo, aunque la funcionaria permanecerá dentro del gobierno con una nueva responsabilidad.

Mullin al DHS: Senador, luchador y el único nativo americano del Senado

Según el comunicado de Trump, Mullin acumula aproximadamente 10 años en la Cámara de Representantes y tres en el Senado representando a Oklahoma. El presidente también lo presentó como el único senador nativo americano actualmente en funciones.

"Me complace anunciar que el muy respetado senador estadounidense del gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, asumirá el cargo de secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos a partir del 31 de marzo de 2026", señaló Trump en Truth Social.

Trump destacó además el pasado de Mullin como luchador profesional de artes marciales mixtas (MMA) con récord invicto, dato que el presidente incluyó entre los atributos que, a su juicio, lo califican para el cargo.

Noem deja el DHS para encabezar el Escudo de las Américas

La salida de Kristi Noem del departamento no supone su separación del gobierno. Trump anunció que la funcionaria pasará a desempeñarse como Enviada Especial para el denominado "Escudo de las Américas", descrito como una nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental. La presentación formal de ese programa está prevista para el sábado en Doral, Florida.

En el comunicado, Trump reconoció la gestión de Noem al frente del DHS y destacó, en términos generales, resultados en materia fronteriza, sin ofrecer cifras ni datos concretos que respalden esa valoración.

La frontera y la migración, en el centro de la agenda de Mullin

De acuerdo con el presidente Trump, Mullin tendrá como ejes prioritarios el control fronterizo, la reducción de lo que Trump denominó "delincuencia migratoria" y el combate al tráfico de drogas ilegales. El presidente también subrayó el vínculo del nominado con comunidades indígenas.

"Como el único nativo americano en el Senado, Markwayne es un defensor excepcional de nuestras increíbles comunidades tribales", afirmó Trump en el anuncio.

Mullin tomará posesión formalmente el 31 de marzo, fecha en que Noem dejará el DHS para iniciar sus funciones como enviada especial en la nueva iniciativa hemisférica.

