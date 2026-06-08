Marchas HOY 8 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 8 de junio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 8 concentraciones, tres citas agendadas, y 10 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

10:00 horas. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Paseo de la Reforma y Bucareli, col. Juárez.

Realizarán movilizaciones y actividades de protesta para difundir sus demandas sobre la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, mejoras laborales, incremento salarial y eliminación del sistema de Afores. Durante el día acudirán a instalaciones de Televisa Chapultepec, Multimedios Televisión y TV Azteca.

10:15 horas. Comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México en Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Francisco I. Madero, col. Centro Histórico.

Exigen el retiro de los cercos de seguridad instalados en la zona del Zócalo al considerar que afectan la actividad comercial y económica.

Otras movilizaciones

Cuauhtémoc

10:30 horas. Colectiva Las Tonantzin en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, av. Reforma No. 50, col. Lomas de San Lorenzo. Exigen justicia para una víctima de feminicidio y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.

11:00 horas. Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en el Antimonumento a los 43, ubicado en Paseo de la Reforma y Bucareli, col. Juárez.

Ofrecerán una conferencia de prensa sobre la jornada rumbo al duodécimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas y su exigencia de verdad y justicia.

Coyoacán

11:00 horas. Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS) en la estación Estadio Azteca del Tren Ligero, Calzada de Tlalpan No. 3465, col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa.

Manifestarán su rechazo al incremento salarial de 3.5% otorgado a trabajadores del Gobierno capitalino y realizarán actividades sindicales en apoyo a la CNTE y por mejores condiciones laborales.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 8 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

ASJ