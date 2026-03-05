Muere Pedro Friedeberg, Ícono del Arte Surrealista Mexicano del Siglo XX

El artista plástico mexicano Pedro Friedeberg, reconocido como uno de los máximos exponentes del surrealismo en México, murió este 5 de marzo de 2026 a los 90 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales.

De acuerdo con el mensaje familiar, el creador falleció en su casa en San Miguel de Allende, Guanajuato, rodeado de sus seres queridos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte, aunque sus familiares señalaron que partió “en paz y con mucho amor”, según el comunicado publicado tras su fallecimiento.

Con su muerte, el mundo del arte pierde a uno de los artistas más excéntricos e influyentes del país, cuya obra se caracterizó por un estilo surrealista lleno de símbolos, arquitectura imaginaria y elementos ornamentales.

¿Quién fue Pedro Friedeberg?

Pedro Friedeberg nació el 11 de enero de 1936 en Florencia, Italia, en una familia de origen judeoalemán que emigró a México cuando él era niño, durante la Segunda Guerra Mundial.

Con el paso del tiempo se convirtió en una figura clave del arte contemporáneo mexicano. Su trabajo incluyó pintura, escultura, diseño de muebles, grabado e ilustración, con un estilo visual cargado de geometría, símbolos religiosos y referencias a culturas antiguas.

Entre sus obras más famosas destaca la “Silla Mano” (Hand Chair), creada en 1962, una pieza escultórica que funciona como asiento y en la que la palma sirve de base mientras los dedos funcionan como respaldo.

Friedeberg formó parte de una generación de artistas surrealistas y experimentales que rompieron con las corrientes dominantes del arte mexicano de mediados del siglo XX, consolidando una carrera marcada por la irreverencia, el humor y la crítica al conformismo artístico.

Un legado clave del surrealismo mexicano

Durante más de cinco décadas de trayectoria, Friedeberg desarrolló un universo visual único, con obras que mezclaban arquitectura imposible, ornamentación barroca y referencias místicas.

Su producción artística fue exhibida en museos y galerías de México y del extranjero, lo que lo consolidó como una figura de culto dentro del arte contemporáneo.

Tras confirmarse su muerte, distintas figuras del mundo cultural han comenzado a rendir homenaje al artista, considerado por muchos como uno de los últimos grandes surrealistas mexicanos.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura lamentó su fallecimiento en sus cuentas de redes oficiales.

"Reconocido por su imaginario singular, su obra se distinguió por la exploración de formas simbólicas, arquitecturas fantásticas y composiciones de gran precisión gráfica. A lo largo de su trayectoria desarrolló pintura, dibujo, escultura y diseño. El INBAL expresa sus condolencias a sus familiares, amistades y a la comunidad artística. Su legado permanece como parte significativa del arte mexicano de nuestro tiempo", señaló el INBAL.

