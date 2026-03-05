Murió el Escritor António Lobo Antunes, Gigante de las Letras Portuguesas.

El escritor António Lobo Antunes, uno de los más grandes autores en lengua portuguesa, murió este jueves 5 de marzo a los 83 años de edad, informó a EFE un portavoz de la editorial Leya, donde están varios de sus libros publicados.



Lobo Antunes era uno de los mayores escritores de la literatura portuguesa contemporánea y autor de una obra amplia con más de tres decenas de novelas editadas.

Tuvo una carrera marcada por la exploración cruda de la memoria, el trauma bélico y la fragilidad de la mente humana.

Formado como psiquiatra, su paso por la guerra colonial en Angola durante los años 70 definió su voz: una mezcla de brutalidad y lirismo que rompió con las estructuras narrativas tradicionales.

A través de novelas fundamentales como En el culo del mundo o Memoria de elefante (1979), el autor construyó una arquitectura literaria basada en la polifonía de voces y el monólogo interior, desafiando al lector a habitar el caos de la conciencia.

Eterno aspirante al Premio Nobel, su grandeza fue validada con los máximos honores de su lengua, como el Premio Camões.

Mantuvo una conexión entrañable con México, donde recibió el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances en 2008.

Su obra permanece como un testimonio implacable de la decadencia social y el aislamiento, consolidándolo como un arquitecto del lenguaje que transformó el dolor en una de las estéticas más poderosas del siglo XX.

Rulfo, el hombre más humilde que conocí

En 2018, una década después de ser reconocido en Guadalajara, volvió a México encabezando una delegación de Portugal, que fue el país invitado a la FIL, y presentó su novela No es medianoche quien quiere.

En aquel entonces, criticó la presión de Donald Trump sobre México, a quien llamó ignorante de la cultura nacional.

"La vida aquí, ahora, es muy difícil para los mexicanos y me quedo furioso que el señor Trump ponga una presión como esta sobre un pueblo que él no conoce porque es un ignorante, un pueblo como la cultura mexicana, que tiene siglos de cultura, y me aburre que le miran de arriba abajo a gente que es mucho más noble que él", dijo.

Afirmó que Pedro Páramo, de Rulfo, es uno de los cuatro libros "más perfectos" de la literatura universal y que el originario de Apulco, Jalisco, fue de los hombres más humildes que conoció en el ámbito literario.

"Es un libro perfecto (Pedro Páramo), para mí uno de los cuatro o cinco libros de la literatura universal y me cuesta que el premio (de la FIL) no tenga el nombre de Juan Rulfo", señaló.

"Este es un trabajo (la literatura) de humildad, los buenos escritores son los más humildes, (Rulfo) era el hombre más humilde que conocí, no solamente de manera general", añadió.

