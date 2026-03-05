Aprueban Aumentar Penas por Reclutamiento de Menores para el Crimen Organizado.

La Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal para aumentar las penas con hasta 18 años de prisión por el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado.

Naty Poob Pijy Jiménez, diputada de Morena, dijo en tribuna que se busca reforzar el marco legal actual en beneficio de las infancias.

"No se trata de crear tipos penales redundantes, se trata de fortalecer lo que ya existe, dotarlo de mayor claridad y eficiencia, y enviar un mensaje a todas esas niñas y a esos niños: quien reclute a un menor para delinquir enfrentará consecuencias proporcionales a la gravedad del daño de la causa", afirmó.

Y es que la cifra de reclutamiento de menores por la delincuencia organizada ha ido en aumento, dijeron los legisladores en tribuna.

Miguel Alonso Reyes, del PRI, señaló que hasta 250 mil menores corren riesgo de ser forzados a pertencer a las filas de grupos criminales.

"De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, se estima que entre 140 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados", indicó.

"Y, de acuerdo con la organización Tejiendo Redes Infancia, cada año son reclutados entre 35 mil y 45 mil menores de edad, las organizaciones criminales han encontrado terreno fértil para, ante esta laguna legislativa", añadió.

La panista Tania Palacios recrdó casos específicos de niños que han formado parte de grupos criminales bajo engaño de ofertas de trabajo.

"Hablemos de la generación de sicarios, de Juanito Pistolas, en Morelos, de 16 años; de Valentín, El Niño Sicario, de Sonora; de David Fabián, El Pollo, de Morelos; del Kevin; de los 38 jóvenes reclutados en el rancho La Vega, con falsas ofertas de empleo.

"No podemos permitir que el narcomenudeo tenga reclutadores adolescentes, no podemos permitir que el crimen organizado tenga guarderías, que la explotación sexual infantil se normalice en pantallas”.

La reforma se aprobó por unanimidad de 415 votos y fue turnada al Senado para su análisis.

Acusan que no se tipifica el reclutamiento forzado

La organización Tejiendo Redes Infancia acusó que la reforma aprobada en San Lázaro no tipifica de manera autónoma el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en México, pese a que el tema motivó al menos 14 iniciativas legislativas.

En un comunicado, advirtió que el dictamen únicamente agrega una agravante al delito de "corrupción de menores", una figura legal vigente desde 1996, en lugar de reconocer el reclutamiento como un delito específico.

Señaló que el enfoque adoptado no responde a los estándares actuales de protección de la niñez establecidos en instrumentos internacionales y en la legislación mexicana posterior.

Tejiendo Redes Infancia alertó que encuadrar el reclutamiento dentro del delito de corrupción de menores puede desviar la atención de las víctimas, al no reconocer explícitamente la coacción y explotación que ejercen las estructuras criminales sobre la infancia.

Además, pidió al Senado abrir un nuevo proceso legislativo con especialistas, así como escuchar a comunidades afectadas.

"Solicitamos atentamente al Senado que convoque de inmediato al parlamento abierto, con participación de especialistas, organizaciones expertas, instituciones y, de forma central, con mecanismos adecuados para escuchar a niñas, niños y adolescentes que viven en las zona de mayor violencia; su participación significativa es parte de la solución

"Consultarles no es un gesto simbólico, es cumplir el derecho a ser escuchadas y escuchados en los asuntos que les afectan, y es construir una ley que funcione en el mundo real", señaló.

La organización advirtió que, si la ley no identifica con claridad a las víctimas, existe el riesgo de que adolescentes reclutados terminen siendo procesados como delincuentes en lugar de recibir protección.

Con información de Héctor Guerrero

ASJ

