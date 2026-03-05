Aumentan Vigilancia en Ciudad Juárez y El Paso Por Guerra en Medio Oriente
Ante la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, guardias nacionales de Texas y autoridades de Ciudad Juárez redoblaron la vigilancia en la frontera de El Paso
Con vehículos militares de la Guardia Nacional de Texas, ha sido reforzada la vigilancia en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, con El Paso, Texas, por el conflicto bélico en Medio Oriente.
La policía estatal de Texas también fue enviada por el gobernador Gregg Abbott a la frontera con México, donde las autoridades locales en Ciudad Juárez, Chihuahua realizan operativos de vigilancia.
César Omar Muñoz, secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, destacó la importancia de una presencia disuasiva.
El funcionario confió en que el operativo conjunto ayudará para evitar la comisión de ilícitos.
"Aquí lo importante y la relevancia de este operativo es tener la presencia en todo el bordo (...), una presencia importante más que otra cosa, prevenir ahí la presencia de personas de cuestiones delictivas", dijo.
Conflicto de EUA-Israel contra Irán afecta cruces
Lo que ocurre en Medio Oriente también se ha reflejado en los cruces internacionales en Ciudad Juez, donde los ciudadanos deben esperar más de tres horas en sus vehículos para cruzar la frontera desde México.
Mario David cruzó hacia El Paso y tardó horas por las revisiones de Aduanas y Protección Fronteriza.
"Sí me ha tocado estar hasta cuatro horas, a veces que un poquito más, casi cinco horas, pero normalmente una hora, dos sí mucho, lo normal dos horas, pero ya a veces sí se exagera mucho y hasta tres cuatro horas", contó.
Guadalupe Márquez, otra ciudadana, dijo que hay temor, pero debe cruzar para ver a su familia.
"Como que la gente sí tenemos miedo, pero pues tenemos familiares, tenemos gente que tenemos que estar acá, ¿qué hacemos?", se resignó.
Actualmente la frontera sigue abierta al paso de vehículos, peatones y camiones de carga, pero las revisiones son lentas, minuciosas y se aplica tecnología de rayos x para revisar vehículos.
