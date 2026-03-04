Matan a Un Hombre en Su Auto en la Colonia Peralvillo de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Un hombre fue asesinado a balazos a bordo de su auto la noche de este miércoles 4 de marzo en calles de la colonia Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

La víctima quedó con medio cuerpo dentro de la unidad, un coche blanco que estaba estacionado cerca de la entrada de una vivienda sobre la calle Liszt, casi esquina con Eje Central Lázaro Cárdenas, frente al Parque Popular Cuatro Vientos.

El hombre, de 30 a 35 años de edad, recibió al menos cinco impactos por disparos de arma de fuego, de acuerdo con reportes preliminares.

Video: Asesinan a Hombre de Cinco Disparos en la Colonia Peralvillo, CDMX.

Al sitio se movilizaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX del sector Tlatelolco, quienes acordonaron la zona. Igual acudieron agentes de la Guardia Nacional y Policías de Investigación.

Hasta las 22:00 horas, estaban en espera del levantamiento de indicios y el procesamiento de la escena criminal, así como el levantamiento del cadáver.

Noticia relacionada: Detienen a 57 por Posesión de Narcóticos, Armas y Robo a Transeúnte en la CDMX

Un hombre murió en un ataque armado en calles de la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, muy cerca del Eje Central Lázaro Cárdenas; policías de investigación y peritos trabajan en el lugar.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/2pkyKShvHy — NMás (@nmas) March 5, 2026

El asesinato fue perpetrado por personas que llegaron en un vehículo, al cual se le dio seguimiento mediante cámaras de videovigilancia, pero que logró darse a la fuga, de acuerdo con informes iniciales.

Al momento, no se reportan personas detenidas. Se trata del segundo asesinato en la alcaldía Cuauhtémoc en las últimas 24 horas.

Video: Balacera Hoy en la Colonia Buenavista: Matan a Joven de 25 Años en Ataque Directo en Calles de CDMX.

Ejecutan a un joven en la colonia Guerrero

La noche del 3 de marzo, presuntos motosicarios ejecutaron a un joven en la colonia Guerrero de la alcaldía Cuautémoc, lo que causó un fuerte despliegue policial en la zona.

El ataque ocurrió sobre la avenida Guerrero, entre las calles Luna y Estrella, donde sujetos a bordo de una moto dispararon a un hombre de 25 años. El cuerpo quedó tendido sobre la banqueta, frente a un negocio de quesadillas identificado como "El quesadillón loco" y cerca del Parque Abasolo, donde se encuentra un Módulo de PILARES.

Familiares de la víctima también acudieron a reconocer el cuerpo, que fue cubierto con una tela blanca. Algunos niños observaron desde lejos. Otros seres queridos del joven lloraban por la pérdida. Los atacantes igual se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Historias recomendadas:

ASJ

Tu prueba Premium ha finalizado