Ejecutan Motosicarios a Joven en la Colonia Guerrero de la Alcaldía Cuauhtémoc

Presuntos motosicarios ejecutaron a un joven en la colonia Guerrero de la alcaldía Cuautémoc de la Ciudad de México la noche de este martes 3 de marzo, lo que causó un fuerte despliegue policial en la zona.

El ataque ocurrió sobre la avenida Guerrero, entre las calles Luna y Estrella, donde sujetos a bordo de una moto dispararon a un hombre de 25 años, de acuerdo con reportes preliminares.

El cuerpo quedó tendido sobre la banqueta, frente a un negocio de quesadillas identificado como "El quesadillón loco" y cerca del Parque Abasolo, donde se encuentra un Módulo de PILARES.

Al sitio se movilizaron patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina. Elementos de la dependencia acordonaron la zona en espera de peritos de la Fiscalía General de Justicia para el procesamiento de la escena criminal y el levantamiento de indicios.

Video: Balacera Hoy en la Colonia Guerrero: Matan a Joven de 25 Años en Ataque Directo en Calles de CDMX.

Familiares de la víctima también acudieron a reconocer el cuerpo.

Los atacantes se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Se prevé que las autoridades analicen cámaras de vigilancia para dar con los responsables del asesinato.

