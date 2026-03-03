Reducción de la Jornada Laboral en México: Publican la Reforma en el Diario Oficial
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al artículo 123 que pone en marcha la reducción a la jornada laboral. La nueva versión del artículo incluido en la Constitución dispone de una jornada de 40 horas de trabajo a la semana acompañadas por un día de descaso por cada seis de trabajo.
