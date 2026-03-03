Inicio Nacional Politica Congreso Reducción de la Jornada Laboral en México: Publican la Reforma en el Diario Oficial

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Artículo 123 que pone en marcha la reducción escalonada de la jornada laboral

Publican en DOF reducción escalonada de la jornada laboral a 40 horas

Publican en DOF reducción escalonada de la jornada laboral a 40 horas. Foto: Cuartoscuro

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al artículo 123 que pone en marcha la reducción a la jornada laboral. La nueva versión del artículo incluido en la Constitución dispone de una jornada de 40 horas de trabajo a la semana acompañadas por un día de descaso por cada seis de trabajo.

