Registro Nacional de Detenciones Reporta Aprehensión de Patricia Cambray, Regidora de Amacuzac

El Registro Nacional de Detenciones informó sobre la detención de Patricia Cambray, regidora del municipio de Amacuzac, la cual fue realizada por elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto.

De acuerdo con la ficha oficial de registro, la funcionaria municipal fue detenida a las 12:30 de este martes 3 de marzo, en la colonia Centro de Amacuzac, en el estado de Morelos, durante un operativo llevado a cabo por agentes de la Policía Ministerial de Investigación. La captura se realizó sin que se reportaran incidentes adicionales.

Al momento del arresto, Patricia Cambray vestía una blusa de color blanco, pantalón rojo y zapatillas de plataforma también en color blanco. En el documento oficial se detalla además su descripción física: mujer de tez clara, complexión robusta, estatura aproximada de 1.59 metros, con cabello largo, lacio y teñido de castaño.

¿De qué la acusan?

Tras su detención, la regidora fue trasladada al Centro de Reinserción Social Morelos, ubicado en la comunidad de Atlacholoaya, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con el proceso legal.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer de manera oficial el delito o delitos que se le imputan a la funcionaria, ni han informado si su detención está relacionada con investigaciones en curso dentro del municipio.

