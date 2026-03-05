Fiscalía de Morelos Localiza un Cuerpo sin Vida en Coatetelco Durante Búsqueda de Karol Toledo

Este jueves, 5 de marzo de 2026, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que, en el marco de las acciones de búsqueda interinstitucional para localizar a Karol Toledo Gómez —estudiante universitaria de 18 años desaparecida desde el pasado 3 de marzo—, la Coordinación General de Servicios Periciales efectuó diligencias en el municipio de Coatetelco y localizó un cuerpo sin vida.

La dependencia no confirmó si los restos corresponden a la joven reportada como desaparecida, y precisó que se llevarán a cabo los estudios periciales y legales necesarios para corroborar la identidad.

Video: Hallan Cuerpo en Morelos Durante Jornada de Búsqueda de Karol Toledo.

Lo que se sabe del cuerpo encontrado en Coatetelco

Mediante un comunicado de prensa publicado esta mañana, la Fiscalía Morelos describió el hallazgo como parte de un operativo interinstitucional de búsqueda. La Coordinación General de Servicios Periciales fue el área que realizó las diligencias que condujeron a la localización del cuerpo en dicho municipio del estado.

Hasta el momento de la publicación del comunicado, la autoridad no proporcionó detalles adicionales sobre las circunstancias del hallazgo, las condiciones del cuerpo ni el lugar exacto dentro del municipio de Coatetelco donde fue encontrado.

Video recomendado: Desaparece Otra Alumna en Morelos: Piden Ayuda para Encontrar a Karol Toledo Gómez

Karol Toledo, desaparecida desde el lunes; sus compañeros ya marcharon

La joven Karol Toledo Gómez, de 18 años, estudiante de la Facultad de Enfermería de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue reportada como desaparecida el 3 de marzo de 2026.

Este mismo jueves, compañeros de la universidad salieron a las calles de Mazatepec vestidos de blanco para exigir su localización con vida. La marcha partió desde la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec hacia el centro del municipio, con pancartas que incluían consignas como "Karol escucha, esta es tu lucha" y "No más estudiantes desaparecidos".

El segundo caso que sacude a la UAEM en días

La desaparición de Toledo Gómez se produce en un contexto de alarma creciente en la UAEM: se trata del segundo caso de una estudiante desaparecida de esa universidad en días recientes, luego de que se confirmara el feminicidio de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, también vinculada al plantel. Esa situación ha intensificado las demandas estudiantiles por mayor seguridad dentro y fuera de los campus universitarios.

La Fiscalía de Morelos no ha establecido públicamente un vínculo entre ambos casos.

Historias recomendadas:

CT