Trump Urge a Irán e Israel a Detener Ataques y Afirma que Buscan Alto al Fuego Inmediato

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este lunes 8 de junio a Israel e Irán a detener "de inmediato" los ataques cruzados iniciados el domingo y posteriormente afirmó que ambas partes buscan un alto al fuego.

"Israel e Irán deben dejar de disparar de inmediato", escribió el mandatario en su red Truth Social en un primer momento este 8 de junio.

En un mensaje pocos después, dijo que ambas partes buscan "alcanzar un ALTO EL FUEGO inmediato" y que las negociaciones avanzan "salvo que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino".

"Las negociaciones finales para alcanzar la paz están avanzando, siempre y cuando la ignorancia o la estupidez no se interpongan en el camino. El bloqueo permanecerá vigente y se aplicará plenamente hasta que se alcance un acuerdo definitivo. Las cosas deberían avanzar rápidamente", posteó en su red social este lunes.

Después de semanas de negociaciones para intentar poner fin al conflicto, Medio Oriente se incendió nuevamente a raíz de un bombardeo israelí sobre los suburbios de Beirut el domingo, al que Irán respondió con una salva de misiles.

Haciendo caso omiso a una primera petición de Trump de frenar la escalada, el ejército israelí lanzó ataques contra varias ciudades iraníes, entre ellas Teherán, y apuntó contra sistemas de defensa y un complejo petroquímico.

Las ofensivas mutuas

En el centro de Teherán, una fuerte explosión hizo temblar la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde un periodista de la AFP asistía el lunes a una rueda de prensa.

Jerusalén también despertó el lunes en medio de ruido de explosiones y alertas antiaéreas.

Las autoridades decretaron el cierre de escuelas en todo Israel y su ejército afirmó que continuaba "en estado de alerta elevada" ante las amenazas.

Según los Guardianes de la Revolución iraníes, sus fuerzas atacaron el lunes dos importantes bases aéreas de Israel y un complejo petroquímico en Haifa, en el norte del país.

Desde el domingo, la república islámica lanzó casi 30 misiles, afirmó un militar israelí a la prensa, que también evocó dos disparos desde Yemen.

Golpe al proceso diplomático

La escalada tardó poco en reflejarse en los mercados, golpeados por la guerra y sus repercusiones en el estrecho de Ormuz, crucial para el comercio de hidrocarburos y bloqueado casi por completo por Irán.

El precio del barril de crudo Brent, la referencia internacional, se disparó alrededor del 5% y se acercaba a los 100 dólares, mientras que las bolsas mundiales se teñían de rojo.

En un nuevo motivo de inquietud para los mercados, los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, decretaron prohibir la navegación de buques israelíes por el mar Rojo, otra vía estratégica para el comercio mundial.

Interesado en poner fin cuanto antes a una guerra impopular entre su electorado, Trump dijo el domingo que iba a llamar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para que no replicara al lanzamiento de misiles iraníes.

"Israel lanzó su ataque e Irán lanzó su ataque. No necesitamos otro", había dicho Trump al periodista Barak Ravid, del medio digital Axios.

Pero sus llamados a la moderación, lanzados también por otras potencias como China, la Unión Europea o el Reino Unido, surtieron poco efecto.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, afirmó que las acciones israelíes no podían disociarse de Estados Unidos y advirtió que "el proceso diplomático" se verá afectado.

Aun así, precisó que las consultas diplomáticas llevadas a cabo con la mediación de Pakistán "continúan naturalmente en todas las circunstancias".

ASJ