Trump Urge a Irán e Israel a Detener Ataques y Afirma que Buscan Alto al Fuego Inmediato

El mandatario aseguró que ambas partes están en disposición de negociar, luego de pedirles que cesaran las hostilidades

TrumpDespués de semanas de negociaciones para intentar poner fin al conflicto, Medio Oriente se incendió nuevamente el domingo. Foto: Reuters.

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Conflicto en Medio Oriente se intensifica: Trump llama a un alto al fuego entre Israel e Irán tras ataques mutuos. ¿Qué pasará con las negociaciones de paz?

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