Nuevo Paro Nacional de la CNTE: Fecha de Megamarcha de Maestros en CDMX

La Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó un nuevo paro nacional; en N+, te informamos todos los detalles sobre la próxima megamarcha de maestros en Ciudad de México (CDMX).

Nuevo paro nacional de la CNTE

Los maestros de la CNTE anunciaron que realizarán un nuevo paro nacional de 72 horas, con actividades centrales en Ciudad de México y con movilizaciones en varios estados más.

La CNTE llamó a todos sus representantes a presentarse en CDMX, para las actividades que realizarán en el marco del paro de 72 horas.

La nueva movilización de la CNTE será para seguir exigiendo la abrogación de la Reforma Educativa y Ley del ISSSTE 2007.

¿Cuándo es la megamarcha en CDMX?

El paro nacional de 72 horas de la CNTE será los días 18, 19 y 20 de marzo de 2026.

El 18 de marzo, los maestros realizarán una conferencia de prensa a las 09:00 horas y al finalizar, realizarán una megamarcha y mitin.

Ruta de la megamarcha de la CNTE

Los maestros marcharán del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.

