Clima CDMX: ¿A Qué Hora Va a Llover Fuerte Hoy 5 de Marzo 2026?

Febrero loco y marzo otro poco, así está el clima actualmente en la Ciudad de México. De acuerdo con el pronóstico para hoy, 5 de marzo de 2026, se prevé nuevamente lluvia en la CDMX; en N+, te informamos cómo va estar el ambiente este jueves y a qué hora empezará a llover, en la capital del país.

Lluvia y nuevo frente frío 39

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una línea seca ocasionará lluvias fuertes en varios estados del país; ademas, el nuevo frente frío 39 se extenderá por la zona norte del territorio nacional.

Video: Clima Hoy en México del 5 de Marzo de 2026 con Raquel Méndez: Frío y Lluvias

¿A qué hora va a llover hoy en CDMX?

El Meteorológico pronosticó para la Ciudad de México ambiente templado y lluvias por la tarde, con temperatura mínima de entre 9 y 11 grados centígrados, y máxima de entre 23 y 25 grados centígrados.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé lluvias fuertes con posible actividad eléctrica y granizo.

De acuerdo con la dependencia, la lluvia comenzará a partir de las 13:00 horas de hoy y se extenderá hasta las 21:00 horas.

Además, se prevén vientos con rachas fuertes de hasta 50 kilómetros por hora, entre las 15:00 y 20:00 horas.

Hoy se prevé ambiente cálido, cielo mayormente nublado, #lluvias fuertes puntuales con posible actividad eléctrica y caída de granizo. La madrugada de mañana será muy fría en partes altas del sur.



🌡#TemperaturaMáxima: 22 °C.

🌡#TemperaturaMínima: 10 °C.



Mantente informado.… pic.twitter.com/YYGHTSyG8z — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 5, 2026

Clima para el viernes en CDMX

Las autoridades de Ciudad de México alertaron que la madrugada de mañana viernes, 6 de marzo de 2026, será muy fría, sobre todo en las zonas altas del sur de la capital.

