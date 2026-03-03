Nuevo Frente Frío 39 en México ¿Cuándo Llega y en Dónde Bajará la Temperatura?
N+
Te decimos cuándo llegará el frente frío 39 a México y dónde bajará la temperatura
COMPARTE:
Un nuevo frente frío, el número 39, se aproxima a México. Te decimos cuándo llega y dónde bajará más la temperatura.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que actualmente, el frente frío 38 se desplazará lentamente sobre el noroeste del territorio nacional, en interacción con una vaguada en altura y con una línea seca, que se establecerá sobre el norte de México, ocasionarán vientos fuertes en las mencionadas regiones; así como un refrescamiento de las temperaturas en el noroeste del país.
Además, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, aunados a divergencia y el persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en las mencionadas regiones, además del norte del país, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Chiapas.
Noticia relacionada: Sigue el Frío en CDMX: Zonas con Temperaturas Más Bajas Mañana 4 de Marzo 2026.
¿Cuándo llega el frente frío 39 y en dónde bajará la temperatura?
La Conagua prevé que durante el proximo jueves y viernes, 5 y 6 de marzo, el nuevo frente frío 39 ingresará y se desplazará sobre el noroeste y norte de México, asociado con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán vientos fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras en dichas regiones. Los estado donde más bajara la temperatura son:
- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes en: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes en: zonas serranas de Baja California Sonora y Zacatecas.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes en: zonas serranas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Historias rcomendadas:
-
¿Qué se Celebra en Marzo 2026? Eclipse Total de Luna, Día de la Mujer, Primavera y Más.
-
Shakira Rompe Récord de Asistencia en Concierto en el Zócalo 2026; ¿Cuántas Personas Acudieron?
- Estas Son Algunas Pistas y Dudas sobre la Reforma Electoral: ¿Qué Cambios Plantea?
Con información de N+
Rar