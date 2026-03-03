Nuevo Frente Frío 39 en México ¿Cuándo Llega y en Dónde Bajará la Temperatura?

Un nuevo frente frío, el número 39, se aproxima a México. Te decimos cuándo llega y dónde bajará más la temperatura.

Video: Clima Hoy en México del 3 de Marzo de 2026 con Raquel Méndez: Frente Frío 38

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que actualmente, el frente frío 38 se desplazará lentamente sobre el noroeste del territorio nacional, en interacción con una vaguada en altura y con una línea seca, que se establecerá sobre el norte de México, ocasionarán vientos fuertes en las mencionadas regiones; así como un refrescamiento de las temperaturas en el noroeste del país.

Además, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, aunados a divergencia y el persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en las mencionadas regiones, además del norte del país, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Chiapas.

¿Cuándo llega el frente frío 39 y en dónde bajará la temperatura?

La Conagua prevé que durante el proximo jueves y viernes, 5 y 6 de marzo, el nuevo frente frío 39 ingresará y se desplazará sobre el noroeste y norte de México, asociado con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán vientos fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras en dichas regiones. Los estado donde más bajara la temperatura son:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes en: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes en: zonas serranas de Baja California Sonora y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes en: zonas serranas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

