Sigue el Frío en CDMX: Zonas con Temperaturas Más Bajas Mañana 4 de Marzo 2026

Pese a que ya se siente calor en la Ciudad de México, sigue amaneciendo con frío; en N+, te informamos en qué zonas de CDMX se van a sentir las temperaturas más bajas mañana miércoles, 4 de marzo de 2026.

Frentes fríos 38 y 39

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 38 se desplazará este miércoles lentamente sobre el noroeste del país, ocasionando bajas temperaturas en dicha zona.

Además, el nuevo frente frío 39 ingresará al territorio nacional durante el jueves y el viernes.

Asociado a una vaguada de altura y a una corriente en chorro subtropical, el frente frío 39 ocasionará vientos fuertes a muy fuertes, con posibles tolvaneras, en el norte del país.

Alera por frío en CDMX

Este martes, la Secretaría de Gestión Integral e Riesgos y Protección Civil (SGIRP) lanzó una alerta amarilla por el frío que se va a sentir mañana miércoles, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la nueva alerta, algunas zonas de la CDMX van a registrar entre 4 y 6 grados centígrados, entre la 01:00 de la madrugada y las 08:00 horas del 4 de marzo de 2026.

Ante el pronóstico del tiempo, las autoridades recomendaron a la población las siguientes acciones:

Abrigarte adecuadamente

Cubrir nariz y boca.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Resguardar a mascotas del frio y no dejarlas a la intemperie.

Zonas donde se va a sentir más frío

De acuerdo con la alerta amarilla, las alcaldías donde el frío será más intenso este miércoles son las siguientes:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

