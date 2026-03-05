Inicio Nacional Clima Pronóstico del Tiempo JUEVES 5 de Marzo de 2026: ¿En Qué Estados Lloverá?

Pronóstico del Tiempo JUEVES 5 de Marzo de 2026: ¿En Qué Estados Lloverá?

Se espera la formación de torbellinos en el norte de Coahuila y Nuevo León; por otra parte, prevalecerá la onda de calor en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Habitantes de Tijuana, Baja California, se protegen del frío y de la lluvia. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Para este jueves 5 de marzo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento en el noreste del país.

Además, las autoridades meteorológicas señalaron que hay probabilidad de formación de torbellinos en el norte de Coahuila y Nuevo León.

Se esperan chubascos y lluvias fuertes en el centro, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de San Luis Potosí, Hidalgo y Chiapas.

Video: Lluvias y Granizo en Varios Estados por Entrada de Frente Frío 39 y Canales de Baja Presión

El nuevo frente frío 39 se extenderá sobre el noroeste de México y recorrerá el norte del territorio nacional, en interacción con una vaguada polar, ocasionarán fuertes rachas de viento en las regiones mencionadas. 

Habrá lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el occidente y sur. Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

Lluvias en el país

  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): San Luis Potosí, Hidalgo y Chiapas.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Morelos, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes y Guerrero.

Temperaturas máximas

  • De 35 a 40 °C: Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas y Yucatán.
  • De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

  • De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo y Puebla.
  • De 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Se pronostica cielo parcialmente nublado durante la mañana. Ambiente frío con posibles bancos de niebla en zonas altas de la región. 

Por la tarde, ambiente templado a cálido con probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México; ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Con información de Conagua

Pronóstico del tiempoLluvias e InundacionesCalor en MéxicoFrío en México 2026
