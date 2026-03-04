Reforma Electoral: Sheinbaum Presenta el “Decálogo por la Democracia”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el “Decálogo de la Democracia”, los puntos clave de la iniciativa de Reforma Electoral.

En la conferencia mañanera de hoy, 4 de marzo de 2026, la mandataria enlistó los 10 puntos que conforman la iniciativa de Reforma Electoral y son los siguientes:

Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión Reducción del gasto Mayor fiscalización Voto en el extranjero Tiempos de radio y televisión Inteligencia Artificial Cómputos Distritales Democracia Participativa No nepotismo No reelección

Plan B de la Reforma Electoral

Cuestionada sobre si tendría un plan B, si no se aprueba su iniciativa de Reforma Electoral, la presidenta respondió que sí lo tiene y lo revelaría después, por lo que pidió no adelantarse.

