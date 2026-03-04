Microbuses, Uno de los Transportes Más Inseguros en la Ciudad de México

Testimonios narraron a N+ sus experiencias negativas en cuanto a robos a bordo de microbuses.

Los microbuses son uno de los transportes más inseguros en la Ciudad de México.

Así narraron su experiencia algunas mujeres, luego de ser víctimas de robo con violencia en el cruce de Circuito Interior y la calle de Pino en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Estaba yo sentada y se subieron dos tipos muy rápido en la esquina y el de aquí traía un arma y empezó a decir carteras y celulares, carteras y celulares y se bajaron así y pues me quitaron el teléfono de mi empresa”

La señora Mari, llevaba a su hija a la secundaria y también fueron víctimas de robo, a bordo de un microbús de la Ruta 2, que corre de Cuitláhuac al Metro San Cosme.

“Se subieron en el cruce de Pino, en el semáforo de Pino y Circuito, ya sabe: ‘Ya se la saben, saquen carteras’. Nosotros pensamos que iban a pedir dinero, pero no, nos empezaron a quitar a todos, carteras y monederos. Como le quitaron el de mi hija, pues yo traía el mío acá. Ella viene muy espantada y ya van a empezar, esta ruta estaba que siempre asaltaban, entonces pedimos el apoyo a la seguridad para que vengan a darse unas vueltas”

A la señora Laura, también le robaron su celular y el dinero de su pensión.

“Subieron y empezaron a pedir cosas, pero yo creo que van a empezar otra vez, porque hace mucho hasta se llevaban bolsas, y para mí ya es muy traumático, de verdad”

Asaltos a bordo de transporte público en CDMX en 2026

Durante enero y febrero de 2026 se han denunciado 507 asaltos a bordo de transporte público en la Ciudad de México, en el 35% de los casos, las víctimas fueron mujeres.

Y 52% de esos robos, ocurrieron en microbuses y camionetas de pasajeros.

El tramo de avenida Pino, hasta Flores Magón, es una de las zonas con mayor incidencia de asaltos en unidades de transporte público, pese a ello, no hay vigilancia de policías en la zona.

Laura, usuaria del transporte público, pide que exista más vigilancia.

“Mayor vigilancia, a lo mejor en la unidad que pongan un poquito más cámaras de seguridad para que tengan identificados a estas personas, creo que nos ayudaría bastante, porque no tenemos aquí vigilancia o sea no tenemos patrulla, yo creo que eso traería mayor seguridad para la gente que lo utiliza, sobre todo los estudiantes”

Aunque la Secretaría de Movilidad, anuncio que todas las unidades de transporte público, contarían con cámaras de video vigilancia, actualmente circulan más de 12 mil unidades con más de 30 años de antigüedad y sin algún sistema de seguridad.

Con información de Rafael Trejo Vázquez

