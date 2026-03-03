Caso Ana Karen: Detienen a Daniel “N”, Conductor de Moto por App, por Desaparición en Edomex

El caso de Ana Karen Nute Téllez está bajo la mira de las autoridades, por lo que informaron la detención de Daniel "N", conductor de la motocicleta por aplicación que presuntamente tomó la joven y posteriormente desapareció en el Estado de México; Ana fue hallada sin vida.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el sospechoso es investigado por su probable participación en los hechos que causaron la desaparición de la víctima de 19 años de edad, el 28 de febrero en San Antonio la Isla.

“La víctima, lamentablemente fue localizada sin vida este día a un costado de la carretera Toluca-Tenango en el municipio de Metepec”, confirmó la Fiscalía Edomex.

El detenido fue presentado ante un Agente del Ministerio Público donde se definirá su situación jurídica.

Luego de cuatro días de estar desaparecida, Ana Karen Nute Téllez fue localizada sin vida en un terreno baldío ubicado en el municipio de Metepec, Estado de México.

¿Qué pasó con Ana Karen Nute Téllez?

Ana Karen Nute Téllez de 19 años de edad pidió permiso a sus padres para asistir a una fiesta en el fraccionamiento Villas del Sauce, así que luego de la convivencia solicitó un mototaxi de aplicación para volver a su casa.

Sin embargo, durante el trayecto a su domicilio, el viaje fue marcado como finalizado y Ana Karen no llegó a su destino. Ella ya no respondió sus mensajes y su celular dejó de tener comunicación.

A través de redes sociales se dieron a conocer imágenes de una cámara de videovigilancia en las que aparece Ana Karen abordando una motocicleta conducida por un hombre que porta chamarra azul con detalles en color gris, así como una gorra en color negro.

En la grabación marca que son las 23:10 horas del sábado 28 de febrero, minutos después del último contacto con sus familiares.

Los seres queridos de Ana Karen piden que el caso no quede impune y se investigue a fondo, incluso, a las personas que asistieron a la fiesta donde estuvo la joven. Hasta el momento se desconoce si hay más implicados en su desaparición y feminicidio.

#Detenido. La #FiscalíaEdoméx detuvo a Daniel “N”, quien es conductor de una motocicleta de transporte público de una plataforma digital y es investigado por su probable participación en los hechos que causaron la desaparición de la víctima de identidad resguardada A.K.N.T., el… pic.twitter.com/tnaIa5BsIb — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 4, 2026

