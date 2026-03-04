Bombardea Israel al Sur de Beirut en Supuestas Instalaciones de Hezbolá.

El Ejército de Israel bombardeó varios edificios en un barrio al sur de Beirut, por lo que urgió a los libaneses a abandonar la zona, alegando que pertenecen a Hezbolá.

Las advertencias a la población libanesa fueron antes de ataques de cazas.

"Para todos los presentes en el edificio marcado en rojo como se muestra en el mapa y los edificios adyacentes: ustedes se encuentran cerca de instalaciones que pertenecen a Hezbolá.

"Por su seguridad y la de sus familias, se le exige evacuar estos edificios inmediatamente y alejarse al menos 300 metros", detalló en dos comunicados el portavoz castrense Avichay Adraee.

Video: Bombardeo en Beirut Hoy: Israel Ataca Líbano tras Muerte de Alí Jamenei en Irán.

En la orden de advertencia más reciente, Adraee se refiere principalmente a quienes se encuentran en el barrio de Hadath, y en la anterior pide a la población alejarse del barrio meridional de Haret Hreik.

"La Fuerza Aérea comenzó a atacar la infraestructura de la organización terrorista Hezbolá en Beirut, más detalles a continuación", indicó la autoridad israelí.

Nuevas oleadas de ataques impactaron en el Líbano la madrugada de este miércoles, según recoge la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) que cifra en cuatro las víctimas mortales en la ciudad de Baalbek, en el este del país.

Israel y Hezbolá entraron en un cruce constante de ataques el pasado lunes, cuando el grupo chií atacó por primera vez desde finales de 2024 posiciones israelíes en represalia por la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, en la guerra conjunta liderada por Estados Unidos e Israel.

Con información de EFE

ASJ



