Prevén Envío de Propuesta de Reforma Electoral Este Miércoles: ¿Qué Modificaron?

La presidenta Claudia Sheinbaum enviará la iniciativa de reforma electoral a la Cámara de Diputados este miércoles 4 de marzo, luego de algunas modificaciones, informó Ricardo Monreal, coordinador de legisladores de Morena.

El zacatecano sostuvo un encuentro con la mandataria en Palacio Nacional la noche de este martes 3 de marzo, en donde estuvo presente el poblano Ignacio Mier, coordinador de los morenistas en la Cámara de Senadores.

Al salir, Monreal, dijo que la presidenta firmará este miércoles la iniciativa de ley de la reforma electoral, para ser enviada a San Lázaro al mediodía.

"Fue una reunión prolongada porque se estaban dando los toques finales a la iniciativa que enviará la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, como cámara de origen, mañana al mediodía.

"Fue una reunión de redacción de revisión, y de puntualización de las modificaciones concretas que mañana la presidenta firmará temprano y al mediodía ingresará a la Cámara de Diputados", señaló.

¿Qué se modificó?

Monreal aseguró que la propuesta presidencial plantea respetar la autonomía del INE y que no desaparecerá el PREP.

"La autonomía del INE se asegura y se mantiene incólume. La autonomía es fundamental para un órgano electoral del Estado de México. El PREP continúa", dijo.

Añadió que en esta reunión no estuvieron presentes los representantes del PT y del Partido Verde.

El diputado afirmó que la iniciativa pasará a las comisiones donde será analizada dentro de los tiempos y que no será en fast track.