Tragedia en Naucalpan: Testigos Narran a N+ Cómo Fue el Accidente que Mató a una Persona Hoy
N+
El señor Modesto González declaró en exclusiva a N+ que no es la primera vez que sucede un accidente como el que hoy dejó sin vida a una persona
COMPARTE:
Un trágico accidente ocurrió la mañana de hoy, 9 de marzo de 2026, en Naucalpan, Estado de México, con saldo de una persona muerta y una más, lesionada; en N+, te informamos qué pasó este lunes.
Los hechos ocurrieron en el poblado de San Mateo Nopala, en el municipio de Naucalpan, donde el conductor de un camión perdió el control de la unidad y causó un fuerte accidente entre las calles Calvario y 20 de Noviembre.
Noticia relacionada: Otro Accidente en la México-Puebla Hoy: Vuelca Tráiler con 70 Vacas en Edomex
¿Qué pasó en Naucalpan hoy?
Testigos del trágico suceso narraron en exclusiva a N+ qué pasó hoy en Naucalpan; uno de ellos fue el señor Modesto González, quien declaró que esta es la segunda vez que pasa un accidente de esta magnitud en San Mateo Nopala.
La primera vez nadie se hizo cargo. Vieron, limpiaron y nadie hizo nada, nadie pagó nada. Esta es la segunda vez, como pueden ver, hay una persona muerta.
De acuerdo con el señor González, los vecinos habían puesto unos macetones para que no pasaran los camiones por la pendiente donde ocurrió el accidente de hoy; sin embargo, los propietarios de unos puestos les dan permiso de pasar a las unidades.
En la zona del accidente las calles son angostas y muy inclinadas. Las cámaras de N+ captaron cómo quedó la pesada unidad, que destruyó casi todo a su paso.
Otra de las vecinas, quien se identificó con apellido Martínez, relató que el accidente pasó cuando llevaba a su hijo a la escuela y “voy viendo que este camión atropelló a una señora”, quien resultó gravemente herida.
La mujer también dijo que los vendedores dejan pasar a los camiones “y mire este trágico accidente que acaba de pasar. No es justo”.
Información en desarrollo…
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- Temporada de Huracanes 2026: SMN Confirma Fecha de Inicio en México
- ¿Qué Pasó en la Autopista México-Puebla hoy? Fuerte Accidente Colapsa Circulación a CDMX
- Cuarta Tormenta Invernal y Nuevo Frente Frío 40 en México: Estados con Frío y Lluvias
Con información de N+.
RMT