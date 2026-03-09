Tragedia en Naucalpan: Testigos Narran a N+ Cómo Fue el Accidente que Mató a una Persona Hoy

Un trágico accidente ocurrió la mañana de hoy, 9 de marzo de 2026, en Naucalpan, Estado de México, con saldo de una persona muerta y una más, lesionada; en N+, te informamos qué pasó este lunes.

Los hechos ocurrieron en el poblado de San Mateo Nopala, en el municipio de Naucalpan, donde el conductor de un camión perdió el control de la unidad y causó un fuerte accidente entre las calles Calvario y 20 de Noviembre.

Video: Trágico Accidente Hoy en Naucalpan: Así Quedó el Camión de Carga Tras Caer en una Pendiente

¿Qué pasó en Naucalpan hoy?

Testigos del trágico suceso narraron en exclusiva a N+ qué pasó hoy en Naucalpan; uno de ellos fue el señor Modesto González, quien declaró que esta es la segunda vez que pasa un accidente de esta magnitud en San Mateo Nopala.

La primera vez nadie se hizo cargo. Vieron, limpiaron y nadie hizo nada, nadie pagó nada. Esta es la segunda vez, como pueden ver, hay una persona muerta.

De acuerdo con el señor González, los vecinos habían puesto unos macetones para que no pasaran los camiones por la pendiente donde ocurrió el accidente de hoy; sin embargo, los propietarios de unos puestos les dan permiso de pasar a las unidades.

En la zona del accidente las calles son angostas y muy inclinadas. Las cámaras de N+ captaron cómo quedó la pesada unidad, que destruyó casi todo a su paso.

Otra de las vecinas, quien se identificó con apellido Martínez, relató que el accidente pasó cuando llevaba a su hijo a la escuela y “voy viendo que este camión atropelló a una señora”, quien resultó gravemente herida.

La mujer también dijo que los vendedores dejan pasar a los camiones “y mire este trágico accidente que acaba de pasar. No es justo”.

Video: Desde el Aire: Fatal Accidente de un Camión de Carga que Cayó en una Pendiente en Naucalpan

Información en desarrollo…

