Otro Accidente en la México-Puebla Hoy: Vuelca Tráiler con 70 Vacas en Edomex

Un tráiler que transportaba 70 cabezas de ganado volcó la mañana de hoy, 9 de marzo de 2026, sobre la autopista México-Puebla, a la altura del Estado de México (Edomex), lo que colapsó la circulación con dirección a la Ciudad de México (CDMX).

El accidente ocurrió en el kilómetro 42, perímetro del municipio mexiquense de Ixtapaluca, hasta donde se trasladaron los distintos servicios de emergencia.

¿Qué ocurrió en la México-Puebla?

En ese punto, el tráiler que trasladaba ganado desde Veracruz volcó en una curva prolongada, presuntamente debido al exceso de velocidad.

Los 70 animales se encontraban en el contenedor que quedó volteado, por lo que varios de ellos resultaron con golpes.

Personal de emergencias se trasladó a la zona, cerca de los tiraderos de Ixtapaluca, pero no pudo realizar de inmediato las labores para levantar el contenedor, pues primero se deberán aseguraron los animales.

Para ello, se solicitó otra unidad y más personal para amarrar al ganado, extraerlo y posteriormente retirar el tráiler.

Al menos 70 vacas quedaron atrapadas al interior de un contenedor que volcó sobre la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 42, rumbo a la CDMX; solo está habilitado un carril de la vía.



Circulación colapsada

Debido a este percance, la circulación quedó colapsada rumbo la Ciudad de México; únicamente quedó un carril abierto.

Ante ello, se pidió precaución a los automovilistas que viajan a la capital mexicana desde la Angelópolis.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) alertó sobre el cierre parcial de la circulación por el choque y volcadura de la pesada unidad.

Cabe señalar que este es el segundo accidente registrado en esa vialidad, pues en el km 18 ocurrió un choque múltiple. Incluso uno de los autos involucrados movió las dovelas de concreto del sitio.

