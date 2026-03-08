¿Reparto de Utilidades 2026 es Obligatorio? Estos Trabajadores Tienen Derecho a Recibir PTU

El reparto de utilidades es uno de los ingresos que los trabajadores esperan año con año, pues representa un ingreso extra al salario mensual antes de los pagos de fin de año como el aguinaldo o bonos. Por ello, si tú estás a la espera del depósito de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) este 2026, te contamos si formas parte de las personas que tienen derecho a esta prestación.

Y es que, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo, es el derecho de las y los trabajadores a obtener parte de las ganancias de la empresa en la que laboran. Las ganancias de la empresa deberán informarse a los trabajadores dentro de los 10 días después de que el patrón haya presentado su declaración anual de impuestos.

Como debes saber, hemos entrado al periodo en el que personas físicas y morales deben presentar su informe de ingresos. Es por ello que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha activado el Simulador 2025.

Video: Fue un 60% de Empresas Potosinas que No Entregaron Utilidades a sus Empleados

¿Qué trabajadores tienen derecho al reparto de utilidades 2026?

La Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa es una prestación con la que todos los patrones están obligados a cumplir ante sus colaboradores de planta.

Es decir, todas y todos los trabajadores que tienen contrato por tiempo indefinido tienen derecho al pago de utilidades.

Si la empresa generó un ingreso anual declarado para el ISR ante el que supere los 300 mil pesos, entonces está obligada a repartir las utilidades entre ellos.

No obstante, en caso de que la empresa no haya obtenido utilidades durante el ejercicio fiscal anterior, no hay reparto.

Tienen derecho a recibir utilidades todos los trabajadores, a excepción de directores, gerentes y administradores, además de —según el artículo 126 de la Ley Federal de Trabajo— aquellas personas que:

Trabajen en empresas de nueva creación y se encuentren dentro del primer año de funcionamiento.

Colaboradoes de centros de trabajo que han elaborado un producto nuevo.

Trabajdores de compañías de índole minera que sean de nueva creación, durante el periodo de exploración.

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia.

También están exentas las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes

Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía.



Historias recomendadas:

Reportan Disparos contra Casa de Rihanna en Los Ángeles; Hay Una Persona Detenida

Se Suspenden Clases y Trabajo Mañana Lunes 9 de Marzo: Confirman Paro para Estas Personas

