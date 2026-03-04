SAT Lanza el Simulador de la Declaración Anual 2025 para Personas Físicas; Así Funciona

Llega el tiempo del año en que los contribuyentes presentan su declaración anual. Para apoyarles y evitarles inconvenientes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha lanzado la versión 2025 del Simulador de la Declaración Anual 2025 para Personas Físicas.

Con esta herramienta en línea, los contribuyentes podrán anticipar su declaración.

La Declaración Anual 2025 de personas físicas se presenta del 1 al 30 de abril.

Noticia relacionada: SAT Anuncia Plan Maestro 2026 en que Dará 30 Días Para Corregir Situación Fiscal: Así Funciona

¿Para qué sirve el Simulador de la Declaración Anual?

El SAT emitió un comunicado donde anunció que ya está disponible en su página web el Simulador de la Declaración Anual 2025 de Personas. Esta herramienta de apoyo facilita a las y los contribuyentes el cumplimiento de esta obligación fiscal.

Según explicó el SAT, esta herramienta permite verificar la información que se presentará durante la declaración del impuesto sobre la renta y anticipar su resultado. El Simulador Simulador de la Declaración Anual 2025 de Personas permite ingresar y precargar los siguientes apartados:

Ingresos

Devoluciones

Descuentos y bonificaciones

Deducciones autorizadas y personales

Retenciones,

Pagos provisionales y definitivos

Pérdidas de ejercicios anteriores, en caso de existir

Video: ¿Qué Pasa si No Hice Mi Declaración Anual en el SAT?

El Simulador de la Declaración Anual incorpora algunas mejoras, como son el desglose detallado de ingresos por nómina y la verificación de ingresos para aquellos inscritos en Sociedades Financieras Populares. Además, esta herramienta precargará la información de los contribuyentes con los siguientes regímenes fiscales:

Actividad empresarial

Arrendamiento

RESICO

Plataformas tecnológicas

¿Cómo ingresar al Simulador de la Declaración Anual 2025 de Personas?

Según informó el SAT, la herramienta estará disponible desde el 2 de marzo en el siguiente enlace. Cabe señalar que los requisitos que exigirá para su uso son solamente RFC y contraseña o e.firma.

Aquellos contribuyentes que tengan un saldo a favor superior a 10 mil pesos deberán enviar su declaración con e.firma de forma obligatoria. El periodo para presentar la Declaración Anual 2025 para personas físicas va del 1 al 30 de abril.

Historias recomendadas: