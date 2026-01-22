SAT Anuncia Programa para Disminuir 100% de Multas, Recargos y Gastos de Ejecución

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), anunció un programa para disminuir multas, recargos y gastos de ejecución, como parte del programa de Regularización Fiscal 2026.

El SAT informó que dicho programa busca fortalecer la cultura del cumplimiento y facilitar la regularización de adeudos fiscales de:

Personas.

Empresas

El programa de Regularización Fiscal 2026 está dirigido a personas físicas o morales con ingresos de hasta 300 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2024, conforme a la Ley de Ingresos de la Federación 2026.

Este programa permite:

Disminuir hasta el 100% en multas, recargos y gastos de ejecución.

Acceder a reducciones en créditos fiscales firmes, según el supuesto aplicable.

¿En qué adeudos aplica?

Si buscar aplicar en el programa de Regularización Fiscal 2026 de SAT, te decimos en qué adeudos aplica:

El SAT indicó que el programa aplica a los adeudos de ejercicios 2024 o anteriores determinados por el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), estos son:

Recargos y gastos de ejecución relacionados con: Contribuciones federales propias, retenidas, trasladadas, aprovechamientos o con cuotas compensatorias.

Multas: Impuestas por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, aduaneras y de comercio exterior.

Multas: derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las de pago.

Multas: Con agravantes.

Es importate que sepas que el estímulo fiscal será del 100% siempre que se determine en conjunto con contribuciones federales, aprovechamientos o cuotas compensatorias omitidas.

Mientras que el estímulo fiscal será del 90% cuando se trate de créditos fiscales firmes constituidos exclusivamente por multas derivadas del incumplimiento de las obligaciones distintas a las de pago, siempre que se cumpla con la obligación omitida que dio origen a la multa.

Requisitos

No haber recibido alguna condonación en el monto del pago de créditos fiscales, con base en los programas generalizados y masivos a los que se refiere el decreto por el que se dejan sin efectos los decretos y diversas disposiciones de carácter general emitidos en términos del artículo 39, fracción I del Código Fiscal de la Federación, por los cuales se condonaron deudas fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2019.

No haber sido beneficiado por el estímulo fiscal al que se refiere el Trigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025.

Que tus ingresos totales no excedieran de 300 millones de pesos en el ejercicio 2024.

No haber sido condenado por delitos fiscales mediante sentencia firme.

No estar publicado en los listados de los artículos 69-B y 69-B bis del Código Fiscal de la Federación.

No ubicarte en términos del artículo 79, fracciones XXII, XXIII y XXIV, de la Ley del ISR, ni ser un ente ejecutor de gasto a que se refiere el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Que las contribuciones y aprovechamientos a cargo, se paguen en los 15 días naturales siguientes a la fecha en que la autoridad entregue el formulario para pagar. En el caso de pago en parcialidades, que todos los formatos para pago proporcionados se paguen a más tardar en las fechas de vencimiento señaladas en cada uno.

