¿Habrá Bloqueo Masivo de Cuentas Bancarias? SAT Aclara Qué Pasará con Contribuyentes Deudores

Si tienes adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), esta información te interesa. Te decimos si habrá un bloqueo masivo de cuentas bancarias.

El SAT explicó que durante el mes de enero no incrementa sus fiscalizaciones, y mucho menos de manera arbitraria, como ha circulado en algúnos medios de comunicación.

Recuerda que durante este mes de enero las personas morales deben hacer su Declaración Anual 2025 Empresas, hazlo en tiempo y forma.

Esta obligación permite a las personas morales informar al SAT sobre sus ingresos, deducciones, impuestos retenidos, pagos realizados y demás información correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Estas son las fechas de presentación:

Sociedades en liquidación: hasta el 19 de enero de 2026.

Organizaciones sin fines de lucro: hasta el 16 de febrero de 2026.

¿Habrá bloqueo masivo de cuentas bancarias?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) indicó que no realiza bloqueos inmediatos de cuentas de usuarios con supuestos incumplimientos fiscales o irregularidades en movimientos bancarios.

Destacó que no cuenta con una atribución extraordinaria para llevar a cabo un bloqueo masivo de cuentas bancarias a personas con adeudos con el fisco, sin embargo, lo mejor es pagar a tiempo tus obligaciones.

