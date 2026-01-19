SAT Va Contra Factureras este 2026: Anuncian Medidas y Detalles sobre Facturas

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), anunció nuevas acciones contra las factureras, es decir, las empresas que simulan operaciones y emiten facturas para evadir impuestos.

Hoy, 19 de enero de 2026, durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, indicó que antes de pensar en modificar el esquema tributario, se tienen que tapar “fugas” en temas de factureras o nomineras.

Por ello, la mandataria nacional enfatizó que el SAT va a orientar sus esfuerzos este 2026 tanto a factureras como a las aduanas.

Todavía hay personas que compran facturas o que se dedican a hacer facturas a través de empresas, que en realidad no producen nada pero que producen facturas y con eso evitan pagar el IVA o el IEPS o alguno de los impuestos.

¿Sabías que?

Se les conoce como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).

Venden las facturas para ser deducidas por Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS) y así disminuir la base del impuesto y, en ocasiones, solicitar devoluciones.

Las facturas emitidas son iguales a cualquier otra y son válidas porque cuentan y cumplen con los requisitos de toda factura.

Sin embargo, su contenido es falso porque la operación en realidad no existe, no se realizó la venta o la prestación de un servicio.

Acciones contra factureras y auditorías

En ese sentido, Amador Zamora anunció el eje de mejores prácticas de transparencia en los procesos de auditoría.

Dio a conocer que se auditará principalmente a aquellos contribuyentes que realicen las siguientes conductas:

Celebren operaciones con factureras o nomineras.

o nomineras. Presenten pérdidas fiscales recurrentes.

Simulen o apliquen ilegalmente deducciones.

Obtengan ingresos que no son los declarados.

Abusen de estímulos fiscales.

Presenten inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden.

Importen productos con precios por debajo del mercado, e incumplan con regulaciones o restricciones no arancelarias.

No paguen retenciones por sus empleados.

Realicen operaciones a través de paraísos fiscales.

Soliciten devoluciones improcedentes.

Paguen menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.

Facturas y constancia de situación fiscal

En otro tema, el director del SAT, Antonio Martínez Dagnino, señaló que de enero a marzo se publicará qué facturas serán deducibles de impuestos y cuáles no, para que la gente sepa y pida sus facturas en establecimientos.

Respecto a este tema, fue cuestionado sobre los establecimientos que solicitan la constancia de situación fiscal para emitir facturas.

Por lo que el funcionario señaló que “no deberían estar pidiendo la constancia; para emitir la factura se necesita el RFC, el nombre, código postal y domicilio”.

No se tiene que estar pidiendo la constancia (…) Hacemos ese llamado. Ahora en la modificación hasta pusimos una multa por si la están solicitando y te la condicionan para sacar la factura. Porque con esos 4 datos te tienen que estar facturando y es su obligación. No deberían condicionar la emisión y se tendría que estar emitiendo la factura.

