¿Quiénes Cobrarán Más en 2026 por Beneficio SAT en ISR? Sueldo de estos Trabajadores Crecerá

Inicia un nuevo año y con éste llegan las actualizaciones en el Salario Mínimo, Inflación, UMA y otros indicadores fiscales que impactan directamente en el ingreso de las familias mexicanas. Por ello, en N+ te explicamos quiénes cobrarán más en 2026 por beneficio del SAT en ISR.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) fue el encargado de publicar las nuevas tablas de ISR 2026 que permiten que los trabajadores conozcan cuánto pagan de impuestos bajo el régimen de sueldos y salarios, ya sea nómina semanal, quincenal o mensual.

Recuerda que el Impuesto sobre la Renta (ISR) es un gravamen que deben pagar por sus ingresos las personas físicas y morales que residen en México, así como residentes en el extranjero por los ingresos atribuibles a sus establecimientos permanentes ubicados en territorio nacional.

Cabe destacar que el ISR no es el único indicador que se ve modificado, también lo hace el Subsidio al Empleo 2026 y la Unidad de Medida de Medida y Actualización, que impacta directamente en las pensiones IMSS. Mismo caso que el monto del Salario Mínimo General en la Frontera Norte, por lo que te explicamos qué trabajadores ganarán 705 pesos al día.

Video: Aumento al Salario Mínimo en Tijuana 2026: Beneficios, Límites y Pendiente del ISR

¿Quiénes cobrarán más en 2026 por Beneficio del SAT en ISR?

Ahora bien, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) actualizó las tarifas aplicables a pagos provisionales, retenciones y cálculo de ISR para salarios, bonos y retenciones. Este caso aplica cuando la inflación supera el 10%. De hecho el INEGI aseguró que entre noviembre 2022 y noviembre 2025, el umbral rebasó el 13%.

Por lo que a partir de este 2026, millones de contribuyentes verán un beneficio reflejado en su salario, es decir una menor retención de ISR.

Los más beneficiados serán trabajadores con ingresos de hasta 11,492 pesos mensuales.

Es decir que serán estas personas las que al tener una menor retención del ISR, percibirán una mayor cantidad de dinero por su salario. Pero, ojo, porque para que aplique este beneficio los contribuyentes deben estar inscritos y al corriente ante el SAT.

Para determinar el monto que los contribuyentes deben pagar por ISR, las personas físicas deben basarse en las tablas publicadas por Hacienda, dentro de la Miscelánea Fiscal.

Video: Para que Alcanza con la Actualización del Salario Mínimo en León Guanajuato

¿Quiénes exentan el pago del ISR en 2026?

De acuerdo con las tablas del ISR publicadas, no se descontará el Impuesto Sobre la Renta a los trabajadores que perciban hasta 10 mil 135.11 pesos mensuales. Es decir el límite superior de la tabla actualizada.

Para poder verificar si la cuota de ISR es menor que meses anteriores, es importante que las personas descarguen sus Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI y ahí verifiquen los montos.

