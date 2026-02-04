¿Quiénes Hacen la Declaración Anual del SAT en Febrero 2026? Fechas Clave y Requisitos

¿Ya sabes cuándo te toca la declaración? El SAT ya confirmó quienes deben cumplir con esta obligación fiscal en febrero y marzo. Por lo que en N+ te adelantamos las fechas clave y requisitos para presentarla en tiempo y forma.

La declaración anual es un informe que detalla los ingresos, deducciones autorizadas, retenciones y pagos realizados durante el año anterior, es decir entre el 1 y 31 de diciembre de 2025, para así calcular el ISR anual y en todo caso recibir una devolución.

Si bien ya te dimos a conocer cuáles son los gastos que son deducibles de impuestos, vale la pena que conozcas qué sucede si no haces tu Declaración Anual SAT en tiempo y forma.

Video: ¿Qué Pasa si No Hice Mi Declaración Anual en el SAT?

¿Quiénes hacen la declaración anual SAT en febrero 2026?

Aunque la declaración anual es una obligación fiscal para todos los trabajadores, en el periodo específico que comprende de enero a marzo le corresponde el trámite a las empresas, es decir las personas morales. Éste es clave para el funcionamiento de las finanzas públicas del país.

El SAT ha señalado que cumplir con esta responsabilidad no sólo mantiene a las empresas al día con sus obligaciones tributarias, sino que permite al Estado recaudar recursos para obras públicas, servicios y programas sociales que impactan la calidad de vida de la población.

Será hasta abril de este año cuando sea turno de que las personas físicas presenten su declaración anual 2025.

Requisitos para presentar la declaración anual 2025

RFC

e.firma vigente

Servicio de banca electrónica, dado que cualquier saldo a cargo debe pagarse mediante transferencia de bancos autorizados para el cobro de contribuciones federales.

¿Hasta cuándo se puede presentar la Declaración Anual 2025?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que las empresas tienen hasta el próximo 31 de marzo para presentar su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Pero ojo, porque existen fechas específicas según el régimen fiscal de cada una de las empresas, por lo que a continuación hallarás todos los detalles.

Fechas clave según régimen fiscal

Personas morales sin fines de lucro: hasta el 16 de febrero de 2026

Otros Regímenes del Título II de la Ley del ISR y Régimen Simplificado de Confianza (RESICO): hasta el 31 de marzo de 2026.

De hecho, vale la pena conocer que las empresas en situación de liquidación tuvieron hasta el 19 de enero de 2026 como fecha límite para presentar la declaración anual del ejercicio fiscal 2025.

Video: ¿Qué es lo que Puedo Deducir en mi Declaración Anual en el SAT?

¿Qué sigue tras presentar la Declaración Anual 2025?

Una vez que las empresas presenten su declaración, el SAT dio a conocer que si ésta arroja saldo a cargo, pueden realizar el pago mediante transferencia a través de alguno de los bancos autorizados, mismo que debe verse reflejado en un plazo máximo de 48 horas.

Sin embargo, cuando el resultado sea en ceros, el registro se verá reflejado aproximadamente en 24 horas.

