Reportan Disparos contra Casa de Rihanna en Los Ángeles; Hay Una Persona Detenida

Una mujer fue detenida por presuntamente haber disparado una decena de tiros con un rifle AR-15 a la casa de la cantante Rihanna en California, informó a los medios locales el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), que no reportó heridos ni el móvil del ataque.

El tiroteo ocurrió cerca de las 13:21 hora local (19:21 GMT), cuando la sospechosa presuntamente se acercó a la propiedad de la artista y disparó unos 10 tiros, de las que cuatro tiros alcanzaron la residencia y al menos uno penetró sus paredes, indicó una fuente policial a Los Angeles Times y a NBC.

La intérprete de "Umbrella" y "Diamonds" estaba en casa durante el ataque, pero no resultó herida.

La supuesta responsable, de 30 años, quien conducía un Tesla blanco, intentó huir, pero la Policía la alcanzó. Quedó bajo custodia de las autoridades.

Con información de EFE.

