¿Quiénes Son los Hijos de Rihanna? Esto Es Todo lo que Tienes que Saber de Ellos

Todos los fans de Rihanna se dividen entre la ternura y emoción por la llegada de sus hijos y la tristeza de que la reina de Barbados no saque música nueva.

Lo que es un hecho es que Rihanna y A$AP Rocky han logrado consolidar una hermosa familia de la que más de uno quisiera ser integrante.

En diversas entrevistas de 2020 y 2021 Rihanna ya había manifestado su deseo de ser madre. En aquel entonces, la cantante originaria de Barbados, le compartió a British Vogue que estaba trabajando en múltiples proyectos (musicales y de su marca Fenty) para no tener que hacerlo tanto en el futuro.

"Sé que querré vivir de manera diferente", le dijo a Vogue. "Tendré hijos, tres o cuatro de ellos".

En ese momento, la reportera le preguntó que qué pasaría si no encontraba a la pareja adecuada para criar a sus hijos, ¿los tendría de todas maneras?

"Diablos, sí. Siento que la sociedad me hace querer sentir como, 'Oh, te equivocaste...' Te disminuyen como madre si no hay un padre en la vida de tus hijos. Pero lo único que importa es la felicidad, esa es la única relación saludable entre una madre y un hijo. Eso es lo único que puede criar a un niño de verdad, es el amor", respondió la intérprete de 'Diamonds'.

En aquel momento, Riri no imaginaba (¿o sí?) que su gran amigo A$AP Rocky iba a convertirse en el padre de sus hijos.

La historia de amor entre Rihanna y A$AP Rocky

No podemos contarte sobre los hijos de Rihanna sin antes visitar la historia de amor entre Rihanna y A$AP Rocky, los artistas empezaron a salir. La amistad entre Rihanna y el rapero comenzó en 2012, cuando A$AP Rocky apareció en el remix de la canción "Cockiness (Love It)" de Rihanna y actuaron juntos en los MTV Video Music Awards.

Luego, en 2013, la amistad se afianzó y el rapero fue telonero de la gira Diamonds World Tour. Rihanna también salió en un videoclip de A$AP.

En 2020 iniciaron los rumores de una relación amorosa, pero fue hasta 2021 cuando se confirmó de manera pública ante los medios, cuando posaron felices en la MET Gala.

¿Cómo se llaman los hijos de Rihanna?

Es muy probable que la revolución en los anuncios de embarazo en todo el mundo haya sido provocada por estos dos. En 2022, Rihanna y A$AP Rocky publicaron una foto en la calle de Harlem nevada donde ella está embarazada. Un momento icónico para la moda y la música.

Su primer hijo, llamado RZA Athelston Mayers llegó al mundo el 13 de mayo de 2022. Su nombre es en honor al líder de la banda de rap Wu-Tang Clan.

Cuando todos pensábamos que después de descansar un poco de la maternidad, Rihanna iba a volver con música nueva a los escenarios, Rihanna la cantante, nos sorprendió a todos durante su actuación en el Show del medio tiempo del Super Bowl en 2023.

Rihanna muestra su embarazo en el medio tiempo del Super Bowl

Esto fue un momento único en la historia de la televisión, el deporte y la música, Rihanna estaba suspendida a muchos metros del suelo en medio de un estadio de futbol americano ante la mirada de millones de personas con un bebé en su vientre. Una cosa única, les digo.

Eso fue en febrero de 2024, el segundo hijo de Rihanna y A$AP Rocky, llamado Riot Rose Mayer, vio por primera vez la luz el 3 de agosto de 2023.

Rihanna en la Met Gala de 2025: otro magno evento, otro anuncio de embarazo

En 2023 Rihanna muy resignada le contó a Entertainment Weekly:

"Ahora que tengo la casa llena de chicos, yo pensaba que era una mamá más de niñas, pero soy más de niños. Me encanta. Me encanta". Pero ella no esperaba que una niña llenaría su vida de felicidad dos años después.

El anuncio de un nuevo embarazo llegó en mayo de 2025, durante la alfombra de la Met Gala. Los titulares de los medios se llenaron de "¡Rihanna está embarazada...otra vez!

“Siento que va a ser una niña. Este embarazo es muy diferente de los otros dos. Se nota por la experiencia. Espero que sea una niña. Lo necesito”, dijo A$AP Rocky en su momento... y no se equivocó.

Este 24 de septiembre Rihanna y A$AP Rocky le dieron a conocer al mundo la llegada de su tercer bebé, una niña llamada Rocki Irish Mayers.

