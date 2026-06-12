CNTE Planea Extender Protestas a Monterrey y Guadalajara, Sedes del Mundial 2026

La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) indicó que podría extender sus movilizaciones a Monterrey y Guadalajara, las otras sedes mundialistas, con la finalidad de dar a conocer sus demandas en el marco del Mundial 2026.

Este 11 de junio, los integrantes del magisterio señalaron que su lucha no comenzó con la huelga nacional, ya que son años en los que han planteado sus exigencias y solo han recibido respuestas a medias.

Por lo tanto, este día de inauguración de la justa internacional también marcharon hacia las inmediaciones del Estadio Sede de CDMX.

Miles de trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales y colectivos se reunieron a un costado de la estación Tasqueña para marchar. No obstante, los contingentes detuvieron su avance al encontrarse con un operativo en la zona.

En este punto realizaron un pronunciamiento, en el que dejaron claro que su lucha continuará.

“En términos de futbol, hasta el último minuto se define la final y esto apenas está empezando”, aseguró Pedro Hernández de la Sección 9 de la Ciudad de México.

¿Cuándo irá la CNTE a Monterrey y Guadalajara, sedes mundialistas?

Los integrantes de la CNTE recordaron que su lucha no solo tiene que ver con demandas que ayuden a dignificar a los trabajadores de la educación, también son para brindar los mejores recursos para los estudiantes.

Por lo tanto, indicaron que su lucha va a llegar en “tiempo y espacio”, por lo que, si es necesario trasladarse a otros puntos para manifestarse, lo harán.

“Si la base dice que nos vamos a Guadalajara, allí estaremos protestando. Si hay que ir a Monterrey, también allí estaremos”, afirmaron.

No obstante, no dejaron claro cuándo podrían trasladarse a las otras sedes mundialistas. Afirmaron que no tienen nada en contra del futbol, ya que es un deporte que beneficia y que es un derecho.

Sin embargo, usan el evento internacional como plataforma para dar a conocer sus exigencias.

“El gabinete no presentó ninguna novedad y no resuelve nuestras demandas de fondo, por eso es necesario que la presidenta regrese (a las mesas de trabajo). Si no iban a poder, ¿por qué engañaron a los maestros?”, concluyeron.

EPP