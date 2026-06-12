CNTE Planea Extender Protestas a Monterrey y Guadalajara, Sedes del Mundial 2026

La CNTE aseguró que sus movilizaciones continuarán y podrían extenderse a las otras sedes del Mundial 2026; estos son los detalles

La CNTE aseguró que mantendrán las movilizaciones durante el Mundial 2026Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+